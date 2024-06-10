شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام iOS 18 يتيح للمستخدمين قفل تطبيقات آيفون المدمجة باستخدام Face ID والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل لتقديم نظام التشغيل iOS 18 للعالم، ومن المتوقع أن يصدر عملاق التكنولوجيا هذا الإعلان في مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2024 الذي يبدأ اليوم، ومن المتوقع أن يكشف عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو، إلى جانب نظام التشغيل iOS 18، عن العديد من الميزات.

من المتوقع أن يكون نظام التشغيل iOS 18 بمثابة ترقية كبيرة عن سابقه، كذلك الإصدار التجريبي الأول من iOS 18 متاحًا لأعضاء برنامج Apple Developer مباشرة بعد الكلمة الرئيسية، ومن المقرر أن يتم إصدار الإصدار النهائي من iOS 18 لعامة الناس في سبتمبر.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن MacRumors، من المتوقع أن يتضمن نظام التشغيل iOS 18 القادم ميزة أمان جديدة تسمح للمستخدمين بقفل التطبيقات الفردية، حيث ستمكن هذه الوظيفة الجديدة المستخدمين من تأمين تطبيقات آيفون المدمجة مثل البريد والرسائل والملاحظات والهاتف والصور و Safari والإعدادات والمزيد باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز المرور.

وتهدف هذه الميزة الجديدة إلى تعزيز الخصوصية من خلال توفير طبقة إضافية من الأمان للمعلومات الحساسة داخل التطبيقات، حيث يحتاج المستخدمون إلى المصادقة باستخدام Face ID للوصول إلى هذه التطبيقات المقفلة، مما يضمن أنه حتى لو تم إلغاء قفل iPhone نفسه، فإن المحتوى الموجود في تطبيقات معينة يظل محميًا.

ومن المتوقع أيضًا أن تكون هذه الميزة متوافقة مع Touch ID ورموز المرور، مما يوفر مرونة لطرز الأجهزة المختلفة وتفضيلات المستخدم.

ويقول التقرير أيضًا أنه اعتبارًا من الآن، ستصل هذه الميزة لتطبيقات آيفون المدمجة، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الميزة ستمتد إلى تطبيقات الطرف الثالث من متجر التطبيقات.

حاليًا، تسمح آبل بقفل محتوى محدد داخل التطبيقات باستخدام Face ID أو Touch ID أو رموز المرور، على سبيل المثال يمكن للمستخدمين قفل الملاحظات في تطبيق Notes وتأمين الصور في الألبومات "المحذوفة مؤخرًا" و"المخفية" داخل تطبيق الصور، ومع ذلك سيعزز iOS 18 هذه الإمكانية من خلال السماح بقفل التطبيقات بأكملها، مما يوفر أمانًا شاملاً لبيانات المستخدم.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن نظام التشغيل iOS 18 خلال الكلمة الرئيسية لـ WWDC الليلة، يمكن لعشاق آبل مشاهدة كل الأحداث من هذا الحدث عبر البث المباشر الرسمي على موقع آبل الإلكتروني وقناتها على يوتيوب، حيث تبدأ الجلسة الرئيسية في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.