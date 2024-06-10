شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قراصنة يخترقون شركة فرونتير للاتصالات الهاتفية وتهديد بتسريب بيانات 750 ألف عميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Frontier Communications وهى شركة اتصالات هاتفية أمريكية عن أن المعلومات الخاصة بأكثر من 750.000 عميل بما في ذلك الأسماء الكاملة وأرقام الضمان الاجتماعي قد تم الكشف عنها في خرق للبيانات بعد هجوم إلكتروني في 14 أبريل، و يدعي المتسللون أن لديهم المزيد وسيقومون بإطلاق سراحه ما لم تدفع شركة Frontier فدية.

ومكن الهجوم المتسللين من الوصول إلى البيانات الشخصية لـ 751,895 عميلًا على أنظمة شركة Frontier وفقًا لعينة من الإشعار الذي قدمته شركة Frontier إلى مكتب المدعي العام في ولاية ماين ، وأخطرت Frontier العملاء المتأثرين وزودتهم بمراقبة الائتمان المجانية وخدمات سرقة الهوية لمدة عام واحد، لكنها تقول إنها "لا تعتقد" أن المعلومات المالية للعملاء قد تم الكشف عنها في الاختراق.

وتفيد تقارير Bleeping Computer أن مجموعة RansomHub للابتزاز أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في 4 يونيو وتهدد بتسريب 5 جيجابايت من بيانات العملاء التي يُزعم أنها سرقتها ما لم تستجب Frontier لمطالبهم بحلول 14 يونيو.

وتدعي المجموعة أن مجموعة البيانات المسروقة تحتوي على معلومات تخص مليوني عميل من عملاء Frontier، بما في ذلك الاسم الكامل والعنوان الفعلي وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي وعنوان البريد الإلكتروني ودرجة الائتمان ورقم الهاتف.

وتقول شركة Frontier إنها عززت أمن شبكتها بعد الهجوم وأخطرت السلطات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون ، ويكشف ملف الأوراق المالية أن الشركة اضطرت إلى إغلاق بعض أنظمتها لاحتواء الحادث.