شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple تعلن عن نظام التشغيل watchOS 11 مع وضع تدريب جديد وأنشطة حية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple للتو عن watchOS 11، أحدث إصدار منصة الساعات الذكية الخاصة بها، في WWDC 2024، حيث سيتمكن المطورون من البدء في تعديله بدءًا من اليوم، بينما ستصل النسخة التجريبية العامة في وقت ما من الشهر المقبل، وكما هو الحال في السنوات الماضية، من المتوقع إصدار عام نهائي في وقت ما هذا الخريف جنبًا إلى جنب مع ساعات أبل الجديدة.

كما هو الحال دائمًا، يأتي كل إصدار من watchOS مزودًا بميزات صحية جديدة، وهذا العام، نحصل على وضع تدريب يأخذ بيانات ومقاييس شخصية لمعرفة مدى تأثير شدة التدريبات ومدتها على جسمك بمرور الوقت، وستتمكن أيضًا من تضمين "تقييم الجهد" للتدريبات، و يمنحك هذا الوضع أيضًا نظرة ثاقبة حول ما إذا كان يجب عليك الضغط بقوة أكبر أو التراجع خطوة إلى الوراء، ونعم، وهذا يشمل أيام الراحة.

سيكون هناك أيضًا تطبيق Vitals جديد يمنحك نظرة سريعة على "المقاييس الصحية المهمة"، وميزات جديدة لتتبع الدورة للحمل، والتي يمكن أن تظهر لك عمر الحمل.

ومع نظام التشغيل watchOS 11، وستتوفر الأنشطة المباشرة أيضًا على Apple Watch، وستكون هناك أيضًا ميزات أمان جديدة، لذلك إذا كنت تمارس رياضة الجري في وقت متأخر من الليل، فسيتمكن أصدقاؤك من مراقبتك، ويشبه هذا ميزات الأمان التي تم تقديمها في Pixel Watch 2 العام الماضي.

في العام الماضي، قدمت شركة أبل المجموعة الذكية كجزء من عملية إعادة تصميم رئيسية تضع الأدوات في المقدمة والوسط، و سيضيف نظام watchOS 11 إلى ذلك، عرض الترجمة أو أداة الطقس عندما تعتقد أنك في حاجة إليها.

والمثير للدهشة أنه لم يكن هناك العديد من واجهات المراقبة الجديدة هذا العام. وبدلاً من ذلك، ركزت شركة Apple على واجهة ساعة الصور المعاد تصميمها.

سيكون هذا العام هو الذكرى السنوية العاشرة لساعة Apple Watch، وكانت هناك شائعات بأن شركة Apple قد تبذل كل ما في وسعها لإصدار خاص "X" كما فعلت مع iPhone، ومع ذلك، لا تشير تحديثات البرامج دائمًا إلى التغييرات التي قد تطرأ على الأجهزة.

على سبيل المثال، وصفت شركة Apple نظام watchOS 10 العام الماضي بأنه تحديث "مهم" بعد أن قامت بتجديد واجهة المستخدم للتركيز بشكل أكبر على الأدوات، لكنها لم يكن لها تأثير يذكر على الأجهزة الفعلية للسلسلة 9.