تكنولوجيا: الإصدار التجريبي الجديد من تطبيق WhatsApp لنظام أندرويد يختبر ضوابط أفضل للخصوصية لتحديثات الحالة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مرة أخرى في عام 2017، كشف تطبيق WhatsApp عن ميزة الحالة، والتي سمحت للمستخدمين بنشر النصوص والرموز التعبيرية والصور والمزيد لتكون مرئية لجهات الاتصال الخاصة بهم لمدة 24 ساعة.

ولكن ليس بالضرورة جميع جهات الاتصال، إذ يسمح إعداد خصوصية الحالة للمستخدمين بالاختيار بين ظهور تحديثات الحالة لجميع جهات الاتصال، أو تحديد جهات الاتصال فقط أو الجميع ولكن تحديد جهات الاتصال.

في الشهر الماضي، أضاف الإصدار التجريبي من WhatsApp لنظام iOS 24.10.10.75 نافذة منبثقة صغيرة تتيح لك تغيير إعداد خصوصية تحديث الحالة بسهولة قبل نشر تحديث جديد.

يقودنا هذا إلى الإصدار التجريبي اليوم من WhatsApp لنظام Android 2.24.12.27، والذي يتم طرحه بنفس الميزة.

إذا لم يكن هناك شيء آخر، فهذا تذكير بالحالة الحالية لإعدادات الخصوصية، لذلك لن تنسَ تغييرها. وإذا كان بحاجة إلى التغيير، فلا يتعين عليك الدخول إلى الإعدادات للقيام بذلك. وهذا سيجعل المستخدمين أكثر وعياً بمن سيرى التحديث الخاص بهم.

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