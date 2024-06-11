شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل مساحة التخزين 128 جيجابايت كافية لـiPhone 15؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر iPhone 15 "مساحة تخزينية كبيرة للكثير من الصور"، أو على الأقل هذا ما تفتخر به أبل في أحدث إعلاناتها، ويعتمد ما إذا كان هذا صحيحًا بالنسبة لك على ما تفعله بجهاز iPhone الخاص بك، وخيار التخزين الذي تختاره، ولكن قبل شراء هاتف مساحة تخزينية 128 جيجابايت، إليك بعض الأشياء التى يجب مراعاتها، وفقاً لموقع macrumors.

تبلغ مساحة التخزين للمبتدئين 128 جيجابايت لجهاز iPhone 15، هذه زيادة ملحوظة من خط الأساس الذى تبلغ سعته 64 جيجابايت والذى استمر حتى iPhone 13 فى عام 2021، وعندما تفكر في أن هاتف iPhone X لعام 2018 جاء بسعة تصل إلى 64 جيجابايت، فإن خيار التخزين الأساسى لأحدث جهاز من أبل قد يبدو كبيراً.

بفضل إمكانات كاميرا iPhone 15 التى تتضمن الآن صورًا بدقة 48 ميجابكسل وتسجيل فيديو بدقة 4K، فإن المساحة المطلوبة لهذه الملفات عالية الدقة كبيرة، لا شك أن هذه التطورات تعمل على تحسين جودة المحتوى الذي يتم التقاطه، ولكنها تستهلك أيضًا سعة التخزين المحلية، مما يجعل ما بدا في السابق مساحة واسعة غير كافية لاحتياجات العديد من المستخدمين.

تقدم خدمة iCloud من أبل حلاً لقيود تخزين الجهاز، حيث تقدم مجموعة من الخطط التي تتجاوز مساحة التخزين المجانية الضئيلة البالغة 5 جيجابايت - والتي، بصراحة، غير كافية لمعظم المستخدمين، توفر خطط اشتراك التخزين iCloud+ المدفوعة من أبل 50 جيجابايت و200 جيجابايت و2 تيرابايت. تتضمن جميع الخطط ميزات إضافية مثل iCloud Private Relay و Hide My Email وCustom Email Domains حاليًا، يدفع المشتركون 0.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا مقابل 50 جيجابايت من التخزين السحابي، و2.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا مقابل 200 جيجابايت، و9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا مقابل 2 تيرابايت.

ومؤخرًا، أضافت أبل أيضًا خيارات للتخزين بسعة 6 تيرابايت و12 تيرابايت، لتلبية احتياجات المستخدمين ذوي متطلبات التخزين الواسعة، ومع ذلك، فإن ذلك يأتي بتكلفة مالية ومن حيث الاعتماد على اتصال بالإنترنت للوصول إلى ملفاتك، ويبلغ سعر خطة 6 تيرابايت iCloud+ 29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا وتبلغ تكلفة خطة 12 تيرابايت 59.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا. (

تخزين iPhone مقابل iCloud



بينما تبدأ طرازات iPhone 15 القياسية ونماذج iPhone 15 Pro بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، تقدم أبل خيارات ترقية بسعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت، مع خيار إضافي بسعة 1 تيرابايت لجهاز iPhone 15 Pro، تبدأ طرازات iPhone 15 Pro Max بمضاعفة سعة التخزين البالغة 256 جيجابايت، مع توفر 512 جيجابايت و1 تيرابايت عند الترقية.

من خلال توفير سعة قصوى تبلغ 1 تيرابايت لجهاز iPhone 15 Pro، تلبي أبل احتياجات المستخدمين الذين يعطون الأولوية للحصول على كميات كبيرة من التخزين مباشرة على أجهزتهم، ومع ذلك، فإن هذا الخيار يكلف 1499 دولارًا، وهو أغلى بـ 700 دولار من الطراز الأساسي، لذلك، يجدر التفكير فيما إذا كان اختيار نموذج ذو سعة أقل وتكميله بسعة تخزين إضافية على iCloud قد يكون خيارًا أكثر اقتصادا وعمليا، وعلى سبيل المثال، ستكلف مساحة تخزين iCloud سعة 2 تيرابايت لمدة خمس سنوات 500 دولار – وهذا أرخص بـ 200 دولار من هاتف iPhone 15 بسعة 1 تيرابايت، ويمكن أن يستمر لفترة أطول من عمر جهازك.

مهما كان قرارك، فإنه سيعتمد على أنماط الاستخدام الخاصة بك والقيمة التي تضعها للوصول الفوري وغير المتصل إلى ملفاتك مقابل المرونة والتوفير المحتمل في تكلفة التخزين السحابي.