شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسقط دعواه القضائية ضد OpenAI.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أسقط إيلون موسك دعواه القضائية ضد شركة OpenAI ومديرها التنفيذى سام ألتمان، والذى اتهم فيها الشركة بانتهاك العقد والتخلى عن مهمتها المتمثلة فى إنشاء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لصالح البشرية، وكما ذكرت CNBC سابقًا، تم رفض القضية دون تحيز، مما يعنى أن ماسك يمكنه رفعها مرة أخرى.

ويأتى قرار ماسك بسحب الدعوى، المرفوعة أمام محكمة ولاية كاليفورنيا فى فبراير (رقم القضية CGC24612746)، قبل يوم واحد فقط من جلسة الاستماع المقررة حيث كان من المقرر أن يراجع القاضى طلب OpenAI برفض القضية.

ويأتى ذلك أيضًا بعد يوم واحد من إعلان Musk أنه سيحظر أجهزة Apple فى شركاته إذا قامت الشركة بدمج تقنية OpenAI فى iPhone وMac "على مستوى نظام التشغيل"، من بين التهديدات الغريبة الأخرى.

وزعمت دعواه القضائية أن OpenAI انتهكت اتفاقًا تم التوصل إليه مع ماسك وغيره من الأعضاء المؤسسين، وجميعهم ملتزمون بجعل OpenAI منظمة غير ربحية والحفاظ على تكنولوجيتها مفتوحة المصدر.

ونفى OpenAI ادعاءات Musk بعد وقت قصير من رفع الدعوى القضائية، قائلًا أن الملياردير يريد "السيطرة المطلقة" على الشركة من خلال دمجها مع Tesla، وقالت الشركة أيضًا إنه "لا يوجد اتفاق على الإطلاق" مع ماسك.

فى العام الماضى، أسس ماسك شركة ذكاء اصطناعى خاصة به، تسمى xAI، والتى أنشأت برنامج الدردشة Grok AI المتوفر مع اشتراك X Premium.

ومنذ ذلك الحين، جمعت الشركة الناشئة 6 مليارات دولار من المستثمرين لتمويل الرقائق المكلفة اللازمة لتشغيل نظام الذكاء الاصطناعى الخاص بها، وفى الأسبوع الماضى، أفادت CNBC عن رسائل بريد إلكترونى تشير إلى أن ماسك قام بتحويل آلاف شرائح Nvidia H100 AI التى كانت مخصصة لشركة Tesla وأرسلها إلى X.