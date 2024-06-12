شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة OpenAI ترد على ادعاء إيلون ماسك بأن ChatGPT ليس آمنًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن إيلون ماسك هجومًا على إعلانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أبل، قائلًا إن صانع iPhone لم يكن ذكيًا بما يكفي لإنشاء ذكاء اصطناعي خاص به، وأن ChatGPT ليس آمنًا، وفقاً لموقع 9to5mac.

اعترضت مديرة التكنولوجيا في OpenAI، ميرا موراتي، الآن على الهجوم علىChatGPT، وفقًا لتقارير Fortune، وقالت ميرا موراتى، كبيرة مسؤولى التكنولوجيا في OpenAI، على خشبة المسرح في حفل عشاء MPW الذي نظمته مجلة Fortune في سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء: " هذا هو رأيه، ومن الواضح أنني لا أعتقد ذلك، نحن نهتم بشدة بخصوصية مستخدمينا وسلامة منتجاتنا".

وقالت شركة أبل إنها لن تشارك بيانات المستخدم الخاصة بها مع OpenAI، وأن OpenAI لن تقوم بتدريب نماذجها على بيانات مستخدم أبل.

أكدت موراتى على فكرة أن OpenAI تركز بشكل مكثف على خصوصية المستخدم وأمانه، وأضافت: "نحن نحاول أن نكون شفافين قدر الإمكان مع الجمهور"، مضيفة أن "الخطر الأكبر هو أن أصحاب المصلحة يسيئون فهم التكنولوجيا".

غرد إيلون ماسك علي حسابة في إكس بعد مؤتمر أبل، "من السخف بشكل واضح أن شركة أبل ليست ذكية بما يكفي لصنع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ولكنها قادرة بطريقة ما على ضمان حماية OpenAI لأمنك وخصوصيتك!، ليس لدى أبل أدنى فكرة عما يحدث بالفعل بمجرد تسليم بياناتك إلى OpenAI إنهم يبيعونك أسفل النهر".

لكن ماسك استمر في وصف iOS 18 بأنه "انتهاك أمني"، وذكر أنه سيحظر استخدام أجهزة أبل في تسلا.