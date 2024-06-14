شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصف القمر سيضيء سماء اليوم.. اعرف امتى هيبقى بدر؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 8 أيام من دورته، وهو في مرحلة الربع الأول التي تكون مضاءة بنسبة 52%، أي أن نصف القمر يكون مضيئًا في سماء الليل، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، حيث إنه في بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان يكون مجرد قطعة من الضوء الفضي.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، هذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر، وتحدث أثناء دوران القمر حول الأرض، حيث تشمل على المراحل الأربعة الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.

ستكون مرحلة القمر التالية في يونيو هي "البدر"، وذلك يوم الجمعة 21 يونيو، ويُعرف اكتمال القمر في شهر يونيو باسم قمر الفراولة.

يكون البدر هو النقطة التي يضيء فيها وجه القمر بالكامل بالشمس كما يرى من الأرض، وكتبت ناسا في دليل القمر الخاص بها: "هذا هو أقرب ما نقترب منه من رؤية إضاءة الشمس لجانب القمر بأكمله".

ويبدو البدر مكتملاً قبل أن يصل إلى مرحلته النهائية، فيمكن أن يبدو ممتلئًا للمراقب العادي لبضعة أيام قبل التاريخ الفعلي وبعده.