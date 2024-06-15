شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم خيار الوضع المظلم التلقائي لمستخدمي أيفون .. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

جعلت جوجل من تجربة المستخدم مبدأً أساسيًا طوال فترة تطويرها وعملت مرارًا وتكرارًا على جعل تفاعلات المستخدم سلسة وفعالة وسهلة وفي جهد مماثل، طرح عملاق التكنولوجيا مؤخرًا ميزة جديدة حصريًا لمستخدمي آيفون تسمى Auto Dark Mode .

وكما يوحي الاسم، تهدف هذه الميزة إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال تحويل مواقع الويب المستخدمة عبر تطبيق جوجل تلقائيًا إلى الوضع المظلم، تأتي هذه الإضافة كجزء من جهود جوجل المستمرة لجلب الميزات المتقدمة إلى Google Search Labs، ولكن لنظام التشغيل iOS فقط.

وتم تصميم "الوضع الداكن التلقائي" للحفاظ على تجربة التصفح الخاصة بك متسقة من خلال الحفاظ على المظهر الداكن عبر جميع مواقع الويب التي تزورها باستخدام جوجل، تضمن تجربة جوجل سيرش لاب "البقاء في الوضع المظلم بغض النظر عن موقع الويب الذي تقوم بتشغيله.

قم بتشغيل الوضع المظلم على جهازك لتنشيط هذه التجربة بحيث تتطابق جميع مواقع الويب التي تزورها مع المظهر المظلم لتطبيقك.

كيفية استخدام الوضع المظلم التلقائي

قم بتشغيل خيار الوضع الداكن على جهاز آيفون الخاص بك، لفهو شرط أساسي لكي يعمل الوضع الداكن التلقائي.

افتح تطبيق جوجل على جهاز الأيفون الخاص بك.

اضغط على أيقونة الكسارة الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق، والتي ستقوم بتنشيط الوضع الداكن التلقائي.

بمجرد التمكين، سيستمتع مستخدمو آيفون بتجربة سلسة للمظهر الداكن عبر جميع مواقع الويب التي يتم عرضها من خلال تطبيق جوجل وهذا يمنع الانتقال المفاجئ بين السمات الداكنة والفاتحة عند التبديل من موقع ويب إلى آخر.

ومع ذلك، إذا كنت تفضل عدم استخدام الوضع الداكن التلقائي على مواقع ويب معينة، فيمكنك تعطيله بسهولة عن طريق النقر على أيقونة الشمس الجديدة التي تظهر في شريط العناوين، كما سيؤدي هذا إلى استعادة الموقع إلى موضوعه الأصلي.

يجب على مستخدمي الهواتف الذكية ملاحظة أن "Auto Dark Mode" متاح فقط على إصدار iOS من تطبيق جوجل وعلى وجه التحديد لأجهزة آيفون ومع ذلك تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة لتوسيع هذه الميزة لتشمل أجهزة أندرويد في السنوات القادمة.