شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات ..كيف تصلح جهاز آيفون عند تعطل وصول أى إشعارات أو رسائل والان مع تفاصيل الخبر

هناك عدة أسباب لعدم تلقي إشعارات نصية على جهاز iPhone الخاص بك، والتي يمكننا استكشاف الأخطاء وإصلاحها و تتضمن بعض الأسباب الشائعة الإعدادات التي تمت تهيئتها بشكل خاطئ أو وجود خلل في البرامج أو تمكين وضع عدم الإزعاج.

وللعمل على حل هذه المشكلات المحتملة وإعادة تشغيل الإشعارات النصية الخاصة بك وتشغيلها ، اتبع الخطوات التالية :

الخطوة 1: أحد الحلول السريعة هو التحقق من تمكين وضع عدم الإزعاج أو الوضع الصامت على جهاز iPhone الخاص بك ، من الممكن أنك قمت بتشغيل أي من هذه الأشياء ونسيتها ، للتحقق انتقل إلى مركز التحكم وحدد رمز التركيز ، وإذا تم تمكين أي إعداد آخر غير عدم الإزعاج، فيجب استعادة الإشعارات النصية على افتراض أن هذه هي المشكلة.



الخطوة 2: يجب عليك أيضًا التحقق من إعدادات الإشعارات على هاتفك، ويمكنك القيام بذلك عن طريق فتح تطبيق الإعدادات واختيار الإشعارات، ثم الرسائل ، بمجرد الوصول إلى هناك تأكد من تشغيل مفتاح التبديل " السماح بالإشعارات، وتأكد أيضًا من تعيين الإشعارات للتسليم الفوري ، ويجب عليك أيضًا التأكد من تمكين إعدادات قفل الشاشة ومركز الإشعارات واللافتات .

الخطوة 3: هناك شيء آخر يجب التحقق منه، وهو ما إذا كنت قد قمت بتجاهل المحادثات للأفراد، ومع ذلك يفترض هذا أنك كنت تدردش معهم بالفعل وأن هناك محادثات سابقة في تطبيق الرسائل.

وللتحقق، حدد موقع المحادثة للشخص الذي لا تتلقى منه إشعارات نصية، بعد ذلك ابحث عن أي محادثة يظهر بجوارها رمز جرس مشطوب وإذا وجدت واحدة، فاسحب لليسار واضغط على أيقونة الجرس لإلغاء كتم الصوت.

الخطوة 4: إذا كنت لا تتلقى رسائل من شخص ما، فمن المحتمل أنك قمت بحظره ولإلغاء حظرهم، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق الإعدادات ، ثم اختر الرسائل ، حدد جهات الاتصال المحظورة، وعندما تجد الشخص الموجود في هذه القائمة، اسحب لليسار واضغط فوق إلغاء الحظر .

الخطوة 5: هل تتلقى إشعارات نصية على أجهزة Apple الأخرى؟ ربما قمت بتمكين إعادة توجيه الرسائل على جهاز iPhone المزعج الخاص بك لتعطيل هذا، افتح تطبيق الإعدادات، وحدد الرسائل، ثم اختر إعادة توجيه الرسائل النصية، وقم بإيقاف تشغيل أي تبديل تم تمكينه.

الخطوة 6: شيء آخر يمكنك تجربته هو إيقاف تشغيل البلوتوث، وللقيام بذلك، انتقل إلى تطبيق "الإعدادات" ، ثم اختر "بلوتوث" قم بإيقاف تشغيله، ثم تشغيله مرة أخرى .

الخطوة 7: خطوتان إضافيتان يمكنك اتخاذهما لحل هذه المشكلة هما إعادة تشغيل جهاز iPhone الخاص بك، والتحقق من تحديثات iOS ، وفي حالة توفر تحديث، قم بتثبيته ومعرفة ما إذا تم حل المشكلة.