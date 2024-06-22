شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. اعرف إزاى تحذف محادثات الحساسة من ChatGPT على هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

يفضل الكثير من الأشخاص مسح المحادثات الخاصة بهم على هاتفهم المحمول خاصة لو كانت ذو معلومات لا يسمح لأحد معرفتها لكونها حساسة أو تمثل خطورة عليها ، وذلك سواء فى تطبيقات التواصل الاجتماعى أو محادثات شات جى بى تى.

وفيما يلى خطوات مسح دردشات شات جى بى تى على هاتفك المحمول

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى حساب ChatGPT الخاص بك وافتح شريط التنقل، بمجرد إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك والوصول إلى الصفحة الرئيسية للهاتف المحمول ChatGPT، حدد الخطين الأفقيين في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لفتح قائمة التنقل ،حدد أيقونة حسابك في أسفل شريط التنقل لإظهار قائمة الإعدادات.

الخطوة 2: حدد عناصر التحكم في البيانات ، اضغط على علامة التبويب التحكم في البيانات في قائمة الإعدادات، وهو الخيار الرابع أسفل الحساب.



الخطوة 3: حدد مسح سجل الدردشة، إنه الخيار ذو النص الأحمر، وبمجرد الضغط عليه، تأكد من تأكيد اختيارك لحذف سجل الدردشة الخاص بك في القائمة المنبثقة التالية.