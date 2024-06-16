شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يخطط لتسهيل إنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. إليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

يحصل تطبيق واتساب على مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي بفضل ميتا، وأحد الإضافات المثيرة للاهتمام التي سنراها في الأشهر المقبلة هي القدرة على إنشاء صور AI، ويبدو أن تطبيق المراسلة يختبر طريقة أسهل للسماح لك بإنشاء هذه الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي يمكن مشاركتها مع الأصدقاء وجهات الاتصال الأخرى، كما تم رصد الخيار الجديد في مربع مرفقات الدردشة للإصدار التجريبي من Android 2.24.11.17 هذا الأسبوع.

تم تسليط الضوء على تفاصيل الميزة القادمة بواسطة WaBetaInfo في آخر مشاركة لها، حيث يؤكد المرشد أن الخيار متاح فقط لتحديد المختبرين الذين تمكنوا بالفعل من الوصول إلى برنامج Meta AI chatbot لقد تذوق الأشخاص في دول مثل الهند ما يقدمه برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والمدعوم بـ Llama لمستخدمي واتساب منذ أبريل.

شارك العديد من المستخدمين التحديث الخاص ببرنامج Meta AI chatbot الذي يظهر في خلاصة دردشة واتساب الخاصة بهم، أسفل أيقونة + مباشرةً والتي تتيح لك الدردشة مع جهة اتصال جديدة، بالنسبة لمستخدمي آيفون، تظهر أيقونة Meta AI على شريط البحث أعلى الواجهة.

أما بالنسبة للاختصار الجديد لإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن واتساب يضيف أيقونة Meta AI داخل مربع مرفقات الدردشة المسمى Imagine، من المحتمل أنه عند النقر عليه، سيظهر مربع دردشة Meta AI ويطلب منك كتابة المطالبة بناءً على ما تريد من نموذج الذكاء الاصطناعي إنشاء الصورة.

لن ينتهي تكامل واتساب وMeta AI chatbot عند هذا الحد، حيث يريد تطبيق المراسلة منح المستخدمين خيار إنشاء واستخدام صور الملف الشخصي التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في تطبيق المراسلة، حيث يقوم واتساب باختبار هذه الميزة مع مجموعة مختارة من مختبري النسخة التجريبية على

أندرويد.

يمنحك هذا الجزء من الذكاء الاصطناعي خيارات لا حدود لها لإنشاء صور الملف الشخصي والتي يمكن للعديد من المستخدمين رؤيتها كطريقة جيدة لإخفاء صورهم الفعلية واستخدام هذه الصور التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع كصور للملف الشخصي بدلاً من ذلك.

واتساب ليس تطبيق المراسلة الوحيد الذي يتمتع بقوة الذكاء الاصطناعي، طرحت شركة مايكروسوفت برنامج Copilot الخاص بها كروبوت لمستخدمي تليجرام هذا الأسبوع، والذي يتيح لك إنشاء القصائد وتلخيص المقالات وترجمة المحتوى بمساعدة المطالبة.