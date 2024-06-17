شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحافظ على أمانك الرقمى خلال العيد؟ دليلك للسفر والتسوق بأمان أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، يزداد إقبال الناس على السفر والتسوق عبر الإنترنت، ما يُشكل بيئةً خصبةً لمخاطر الإنترنت، ويُعد الحفاظ على الأمن الرقمي خلال هذه الفترة أمرًا بالغ الأهمية لضمان حماية البيانات الشخصية والمالية، وفيما يلي بعض النصائح والتدابير التي يمكن اتخاذها لحماية بياناتك أثناء السفر والتسوق في عيد الأضحي كما يلى:

استخدم شبكات Wi-Fi موثوقة

تجنب استخدام شبكات Wi-Fi العامة غير المؤمنة، حيث قد تكون عرضةً للاختراق. إذا اضطررت لاستخدام شبكة Wi-Fi عامة، فاستخدم VPN (شبكة افتراضية خاصة) لتشفير بياناتك.

استخدام شبكات الـ VPN

لماذا تحتاج إلى VPN؟

أثناء السفر، غالبًا ما تحتاج إلى الاتصال بشبكات Wi-Fi عامة في الفنادق، المطارات، والمقاهي. هذه الشبكات قد تكون غير آمنة، مما يعرض بياناتك لخطر الاختراق. استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) يشفر اتصالك بالإنترنت، مما يحمي معلوماتك من القراصنة.

اختيار VPN موثوق:

ابحث عن خدمات VPN معروفة وموثوقة، مثل NordVPN أو ExpressVPN، التي توفر حماية قوية وسرعات اتصال جيدة.

تحديث البرمجيات والأجهزة

أهمية التحديثات

تتضمن التحديثات الدورية للبرامج وأنظمة التشغيل إصلاحات للأمان تساهم في حماية جهازك من الثغرات الأمنية. تأكد من تحديث جميع تطبيقاتك ونظام التشغيل قبل السفر.

تشغيل التحديثات التلقائية

قم بتفعيل خيار التحديث التلقائي لتضمن أن جميع البرامج والأجهزة لديك محدثة بأحدث إصلاحات الأمان.

الحذر عند التسوق الإلكتروني

استخدام مواقع موثوقة

تجنب التسوق من مواقع غير معروفة أو مشبوهة. التزم بالمواقع الكبيرة والمعروفة مثل Amazon، eBay، أو مواقع التجزئة المعروفة.

التحقق من بروتوكول HTTPS

تأكد من أن الموقع الذي تتسوق منه يستخدم بروتوكول HTTPS، مما يعني أن الاتصال مشفر وآمن.

الحماية بكلمات المرور القوية

استخدام كلمات مرور معقدة

تجنب استخدام كلمات مرور سهلة التخمين مثل "123456" أو "password"، استخدم كلمات مرور طويلة ومعقدة تتضمن أحرف كبيرة وصغيرة، أرقام، ورموز.

إدارة كلمات المرور

استخدم مدير كلمات مرور مثل LastPass أو 1Password لتخزين كلمات المرور بأمان وتوليد كلمات مرور قوية لكل حساب.

تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)

إضافة طبقة حماية إضافية

المصادقة الثنائية تضيف طبقة حماية إضافية من خلال طلب رمز تأكيد يُرسل إلى هاتفك المحمول أو بريدك الإلكتروني عند محاولة تسجيل الدخول.

تفعيل 2FA في الخدمات الهامة

قم بتفعيل المصادقة الثنائية في حسابات البريد الإلكتروني، الحسابات البنكية، وحسابات التسوق عبر الإنترنت.

تجنب الروابط والمرفقات المشبوهة

الحذر من الرسائل الاحتيالية

خلال العطلات، يزداد نشاط الرسائل الاحتيالية التي قد تبدو وكأنها عروض مغرية أو هدايا. لا تنقر على الروابط أو تفتح المرفقات من مصادر غير معروفة.

التأكد من المصدر

إذا استلمت رسالة تبدو وكأنها من مؤسسة معروفة، تحقق من صحة الرسالة عبر الموقع الرسمي أو الاتصال بخدمة العملاء.

النسخ الاحتياطي للبيانات

النسخ الاحتياطي الدوري

قم بعمل نسخة احتياطية من بياناتك الهامة بشكل دوري، واحتفظ بها في مكان آمن، يمكنك استخدام خدمات التخزين السحابي مثل Google Drive أو Dropbox لنسخ بياناتك احتياطيًا.

تخزين النسخ الاحتياطية بشكل منفصل:

احتفظ بنسخ احتياطية غير متصلة بالإنترنت للحماية من هجمات الفدية التي تستهدف ملفات النسخ الاحتياطي المتصلة بالشبكة.