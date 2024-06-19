شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ميزات iOS 18 حصل عليها مستخدمو أندرويد أولاً.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة آبل عن نظام التشغيل iOS 18 في مؤتمر WWDC 2024 الأسبوع الماضي، ومع استمرار التقاليد، بدأ الناس مقارنات iOS مقابل أندرويد الكلاسيكية لحظة الكشف عن الميزات الجديدة لإصدار iOS 18 أمام العالم، حيث ينتشر الحديث أن iOS يميل إلى تقديم الميزات التي كانت متاحة لمستخدمي أندرويد لفترة من الوقت، ولا تفعل إعلانات iOS 18 سوى القليل لتغيير هذا التصور.

في حين أن هناك قائمة طويلة من الميزات التي يمكن أن يدعي نظام أندرويد أنه طرحها أولاً في السوق، فإننا ننظر إلى الميزات الخمس الرئيسية لنظام التشغيل iOS 18 التي كانت موجودة منذ بضع سنوات على نظام أندرويد وستكون متاحة أخيرًا لمستخدمي آيفون في وقت لاحق هذا العام. سنة.

5 مزايا في نظام التشغيل iOS 18 ستجلبها شركة آبل بعد أندرويد الذي كانت تمتلكه بالفعل

تخصيص الشاشة الرئيسية

عندما بدأت شركة آبل في الحديث عن تخصيص الشاشة الرئيسية، ونشر خلفية الشاشة عبر جميع الشاشات الموجودة على آيفون، بدا الأمر وكأنه حالة من ديجا فو، بعد كل شيء كانت خيارات التخصيص هذه متاحة على نظام أندرويد لسنوات عديدة، وتجعل آبل الأمر يبدو وكأنه اختراع جديد، حيث سيتمكن مستخدمو آيفون من تغيير حجم الرموز، وحتى نقلها إلى أسفل الشاشة، وهو أيضًا ليس بالأمر الجديد.

نوع اللعبة

لنكون صادقين، تم الإعلان عن أجهزة آيفون كواحدة من أفضل الأجهزة للألعاب، وليس هناك الكثير مما يمكن الجدال حوله مع هذا الادعاء، وحتى ذلك الحين تشعر شركة آبل بالحاجة إلى تقديم نسختها الخاصة من وضع اللعبة لمستخدمي آيفون، والتي تقول إنها ستحجب أنشطة الخلفية تمامًا وتضمن حصولك على أفضل أداء للألعاب من آيفون سيكون من المثير للاهتمام معرفة التحسينات التي يجلبها إصدار iOS 18 لوضع اللعبة لمستخدمي آيفون .

التطبيقات المقفلة أو المخفية

هذه ميزة أمان أخرى حصل عليها مستخدمو أندرويد من خلال تطبيقات الطرف الثالث في الغالب، وليس كثيرًا من جوجل ولكنها لا تزال تُحسب من جانبهم، وتقدم آبل هذه الميزة عبر Face ID أو Touch ID أو رمز المرور لمستخدمي آيفون، مما يسمح لهم بإخفاء تطبيقات معينة في مجلد سري.

وتتباهى شركة آبل عمومًا بالخصوصية وتفتخر بها، لذلك لسنا متأكدين من سبب استغراق الشركة سنوات عديدة لتقديم ميزة كهذه لمستخدميها.

رسائل RCS

من المؤكد أن هذا التطور سوف يسعد شركة جوجل التي بذلت كل جهودها لدفع شركة آبل لجلب معيار المراسلة إلى نظام التشغيل iOS، يمكنك القول إن شركة آبل بذلت قصارى جهدها لعدم التحدث كثيرًا عن RCS بشكل علني ولكنها ما زالت تعرضه كجزء من شرائحها أثناء الكلمة الرئيسية.

خدمة RCS هي في الأساس دفعة من جوجل من أجل مستقبل مراسلة خالية من الرسائل القصيرة والتي يُزعم أنها أكثر أمانًا وتنوعًا وقابلة للتشغيل البيني الآن، وذلك بفضل المنظمين في الاتحاد الأوروبي الذين يدفعون شركة Apple لإحداث هذا التغيير.

تخطيط الصور

لقد أتقن تطبيق صور جوجل الحاجة إلى إبقاء الأشخاص سعداء من خلال منحهم سهولة تنظيم الصور بناءً على التاريخ، والملاءمة، والمناسبة في بعض الحالات، كما حصلت Apple Photos أخيرًا على الترقية التي طال انتظارها مع نظام التشغيل iOS 18 الذي يتطلع إلى إصلاح تلك القيود في نسخته السابقة.



ستشاهد قريبًا خيارات جديدة مثل "الأيام الأخيرة" و"الأشخاص والحيوانات الأليفة" وغيرها من المجموعات التي سيساعدك تطبيق الصور في تجميعها دون أي تنبيه منك.