شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة "روس كوسموس" الروسية تعلن عن تشغيل قمر صناعى جديد لاستعشار الأرض عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية، اليوم الأربعاء، عن تشغيل قمر صناعي جديد مخصص لاستعشار الأرض عن بعد.

وذكرت الوكالة - في بيان نقله موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن القمر الرابع من أقمار Resurs-P، والذي أطلق في 31 مارس الماضي تم تشغيله وإدخاله إلى الخدمة بشكل رسمي ليصبح جزءا من منظومة الأقمار الصناعية الروسية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

وأضاف البيان أنه أصبح بالإمكان الحصول على صور للأرض ملتقطة بواسطة القمر الجديد، بما في ذلك الصور ذات التفاصيل الدقيقة التي تأتي بدقة 70 سم لكل بيكسل، والصور التي تأتي بدقة 12 م لكل بيكسل.



وكانت "روس كوسموس" قد أشارت - في وقت سابق - إلى أنها ستستخدم القمر المذكور لاستشعار الأرض عن بعد، وستستعمل البيانات التي سيحصل عليها لدراسة الموارد الطبيعية وعمليات مراقبة التلوث البيئي، كما سيتم الاستفادة منه في مراقبة الثروة البيئية والمناطق المحمية.

وتستفيد روسيا من أقمار"Resurs-P" في العديد من المجالات المدنية، وفي مراقبة مناطق استخراج المعادن والنفط والثروات الطبيعية، كما حصلت هذه الأقمار على تقنيات تساعدها على رصد الأرض بدقة كبيرة، ولديها قدرات تمكنها من صنع صور وخرائط ثلاثية الأبعاد للأرض.