تكنولوجيا: سامسونج تخطط لدعم هاتف Galaxy S25 Ultra فقط بترقية في الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضح تقرير جديد خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy S25 Ultra فقط من السلسلة القادمة بترقية في إعدادات الكاميرة.

لن يحظى هاتفي Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus بالترقية المتوقعة في إعدادات الكاميرة، حيث تختص سامسونج إصدار Ultra بتحسينات في إعدادات الكاميرة مقارنة بإصدار العملاق الكوري الحالي.

ولقد أوضح التقرير الذي نشر عبر “GalaxyClub” تفاصيل إعدادات الكاميرة في الإصدارات الثلاثة من سلسلة هواتف Galaxy S25.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج هاتفي Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، على أن يأتي الهاتفين بنفس إعدادات الكاميرة، مع كاميرة سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل، لذا تعد هذه الإصدارات الجيل الرابع من هواتف سامسونج التي تأتي دون تغيير في إعدادات الكاميرة.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بالترقية المتوقعة في إعدادات الكاميرة، حيث يضم مستشعر رئيسي محسن بدقة 200 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما تضم الإعدادات مستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات، ومستشعر telephoto أخر بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 5 مرات، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من هواتف سامسونج حتى الإعلان الرسمي.

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