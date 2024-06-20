تكنولوجيا: وان بلس تحدد يوم 24 من يونيو لإطلاق هاتف OnePlus Nord CE4 Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد وان بلس مؤتمرها القادم في 24 من شهر يونيو الجاري لكشف النقاب عن هاتف OnePlus Nord CE4 Lite من الفئة المتوسطة.

شاركت وان بلس إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلاله على موعد الحدث الرسمي لإطلاق Nord CE4، كما كشف الإعلان التشويقي عن تصميم الهاتف.

ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بشكل رسمي في السوق الهندي، كما تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بتصميم يحاكي Oppo K12x، لذا من المتوقع أن يأتي بمعالج Snapdragon 6s Gen 3 كبديل لرقاقة Snapdragon 695.

كما تقدم سامسونج الإصدار الجديد بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، وترتكز الكاميرة الرئيسة على مستشعر Sony LYT-600 بدقة 50 ميجا بيكسل،ومن المقرر أن يضم Nord CE4 بطارية بقدرة 5500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

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