شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجازتك أحلى مع Xbox.. أربع ألعاب جديدة مجانية لفترة محدودة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم Xbox للمستخدمين كل أسبوع عددًا من الألعاب المجانية للعب بالإضافة إلى خصومات كبيرة، ويمكن للمشتركين في Xbox Core وXbox Game Pass Ultimate الحصول على أربع ألعاب هذا الأسبوع لفترة محدودة، بما في ذلك لعبتين كلاسيكيتين من Tom Clancy.

ووفقا لما ذكره موفع "the sun"، أول لعبة متاحة لك هي Assetto Corsa، وهي لعبة سباق معروفة بمجموعتها من السيارات الخارقة، وهي واحدة من ألعاب السباقات الأكثر واقعية، وتحاول التقاط إحساس السيارات على مسارات السباق الواقعية.

أما اللعبة التالية المتاحة هي Lawn Mowing Simulator، وهي لعبة محاكاة مريحة تفعل بالضبط ما هو مكتوب على العلبة.

يمكن للاعبين استخدام جزازات العشب وأدوات التقليم المختلفة لقص العشب في عدد من المواقع المختلفة.

أما Tom Clancy’s Rainbow Six Siege، فهي أول لعبة Tom Clancy في القائمة، وهي واحدة من أكثر ألعاب إطلاق النار التنافسية شعبية، إنها لعبة إطلاق نار تكتيكية بأسلوب خمسة ضد خمسة، مع قتال من مسافة قريبة وبيئات قابلة للتدمير.

وتأتى اللعبة الأخيرة المتوفرة هذا الأسبوع، وهى Tom Clancy’s The Division 2، لعبة تقمص أدوار مطلق النار عبر الإنترنت تعتمد على التقدم والاستكشاف.

يمكنك اختيار إما اللعب مع أصدقائك، أو يمكنك اللعب ضد بعضكم البعض في أوضاع حماية الأصناف النباتية.

وإذا اخترت شراء الألعاب بعد أيام اللعب المجانية هذه، فيمكنك الحصول عليها بخصم 75%.