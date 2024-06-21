شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 حيل بسيطة تسهل العمليات على هاتف أيفون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

هل تعلم أن هناك بعض الحيل التي يمكن استخدامها مثل اختصارات الويندوز، تجعلك تؤدى المهام بشكل أسهل وأسرع وخطوات أقل، وذلك على هاتف أيفون، بدءا من طريقة الكتابة إلى التحكم في الصور والتحقق من البطارية، لذلك نرصد لك أهم 5 حيل وفقا لما ذكره موقع "the sun".

• مؤشر الكتابة: عند الكتابة، اضغط مع الاستمرار على شريط المسافة لتحويل لوحة المفاتيح إلى لوحة تعقب، مما يتيح لك التنقل بين الكلمات والجمل بسهولة أكبر.

• إغلاق جميع علامات تبويب Safari: للقيام بذلك دفعة واحدة، ما عليك سوى الضغط على المربعات المتداخلة في الزاوية اليمنى السفلية، ثم الضغط على إغلاق جميع علامات التبويب



• حذف الكثير من الصور بسرعة: اضغط باستمرار على الصورة ثم اسحب إصبعك قطريًا في الصور لتحديد الكثير من الصور مرة واحدة، ثم اضغط على "حذف"



• التحقق مما إذا كان من المقرر ترقية البطارية: تتدهور البطاريات الموجودة داخل الهواتف الذكية بمرور الوقت، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات > البطارية > صحة البطارية، والتحقق من قراءة السعة القصوى، وتعتبر البطارية غير جيدة عندما تنخفض سعتها إلى 80%.



• نقل التطبيقات بشكل أسرع: اضغط مع الاستمرار على أحد التطبيقات حتى يبدأ في الاهتزاز، ثم اضغط فوق التطبيقات الأخرى، مما يؤدي إلى تكديسها حتى تتمكن من تحريكها بشكل أسهل.