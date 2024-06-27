شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستتوقف عن تقديم التمرير المستمر فى نتائج البحث.. يعنى إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل أنها ستتوقف قريبًا عن تقديم التمرير اللانهائي عندما يتعلق الأمر بنتائج البحث على كل من منصات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، ووفقًا لأحد التقارير، وستختار تنسيق البحث صفحة تلو الأخرى بدلاً من ذلك.

ما هو التمرير المستمر؟في وقت سابق، أظهرت نتيجة البحث 10 روابط زرقاء، على الرغم من أنها توفر للمستخدمين ما يصل إلى 100 نتيجة بحث لكل صفحة من خلال تفضيلات جوجل، ومن خلال التمرير المستمر، سهلت جوجل على المستخدمين عرض المزيد من نتائج البحث ببساطة عن طريق التمرير لأسفل في الصفحة، ويمكن للمستخدمين تصفح ما يصل إلى ست صفحات من نتائج البحث عن طريق التمرير لأسفل حتى يظهر خيار "المزيد".

ومن ناحية أخرى، تحدد جوجل عدد التمرير المستمر بأربع صفحات في المرة الواحدة، وعلى عكس التمرير اللانهائي، لا يُظهر التمرير المستمر النتائج بلا حدود، حيث يتوقف بعد بعض الصفحات وهذا هو السبب في أن جوجل لا تسميها بالتمرير اللانهائي.

التوقف عن تقديم "التمرير المستمر" في نتائج البحث

تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها ماونتن فيو على التراجع عن هذه الميزة وستعطي الأولوية لتنسيق البحث حسب رقم الصفحة بدلاً من ذلك، وبحسب ما ورد قال متحدث باسم جوجل إنه سيتم إيقاف الميزة لمنصات سطح المكتب بدءًا من اليوم، بينما سيتم إعادتها إلى الأجهزة المحمولة "في الأشهر المقبلة".

وبدلاً من البحث المستمر، سيشاهد مستخدمو سطح المكتب الآن أرقام الصفحات متبوعة بخيار التالي أسفل شعار.

على الأجهزة المحمولة، من المتوقع تقديم خيار المزيد من النتائج والذي سيؤدي إلى تحميل صفحة نتائج البحث التالية، ووفقًا للتقرير، سيحتاج المستخدمون إلى الانتقال إلى الصفحة التالية بعد كل 10 نتائج بحث أو نحو ذلك.

السبب وراء ذلك؟ وبحسب ما ورد قالت جوجل إن جلب نتائج البحث تلقائيًا لم يؤد إلى زيادة الرضا عن محرك البحث، وأضافت الشركة: "يهدف هذا التغيير إلى السماح لشركة البحث بتقديم نتائج البحث بشكل أسرع في المزيد من عمليات البحث، بدلاً من تحميل النتائج تلقائيًا التي لم يطلبها المستخدمون صراحةً".

مشاكل جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي

وفي الوقت نفسه، ظهر بحث جوجل في الأخبار خلال الأسابيع القليلة الماضية ولكن ليس للأسباب الصحيحة، قدم محرك البحث العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي (AI) على منصته، واعدًا بنتائج بحث أسرع وأفضل، ومع ذلك، بدأت إحدى الميزات المميزة، والمعروفة باسم AI Overviews، في نشر معلومات كاذبة وغريبة إلى حد ما، واستند بعضها إلى نتائج بحث مشكوك فيها.

وبينما ادعت جوجل أن ميزة AI Overviews لا تعرض سوى المعلومات "المدعومة بأهم نتائج الويب"، إلا أن خطأ أداة البحث يُعزى إلى أنها واجهت مشكلات أثناء تصفية المحتوى الساخر وغير المنطقي، ومنذ ذلك الحين تم تقليص هذه الميزة إلى حد كبير، ويشير أحد التقارير إلى أنها تظهر في 15 % فقط من استعلامات البحث.