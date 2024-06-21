شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تتحكم فى طول اليوم وشكل الحياة.. تعرف على طبقات كوكب الأرض الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

تتكون الأرض من أربع طبقات رئيسية، وهم القشرة، الوشاح، اللب الخارجي، واللب الداخلي، الذى يوجد في قلب الكوكب، على بعد 3000 ميل (4800 كيلومتر) تحت أقدامنا، وتتحكم هذه الطبقات المختلفة في عدة ظواهر طبيعية وحتى في طول اليوم على الأرض، لذلك نقدم لك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية كل طبقة من الطبقات الأربعة وأبرز المعلومات عنها

القشرة الارضية

القشرة هي الطبقة الخارجية الصخرية التي توجد فيها كل أشكال الحياة، ويبلغ سمكها ما بين 3 و43 ميلاً، وتشكل حوالي 1% من الأرض.

العباءة أو الوشاح

يعد الوشاح هو أكبر طبقات الأرض، ويتكون من صخور ساخنة، ويبلغ سمكه حوالي 1802 ميلًا، ويشكل 84% من حجم كوكبنا.

النواة الخارجية "اللب الخارجي"

يبلغ سمك اللب الخارجي حوالي 1367 ميلاً، ويتكون من طبقة من النيكل السائل والحديد المسخن إلى 5500 درجة مئوية (9932 درجة فهرنهايت)، وهذه هي الطبقة التي تولد المجال المغناطيسي للأرض.

النواة الداخلية "اللب الداخلى"

يكون اللب الداخلي عبارة عن كرة حديدية ساخنة وكثيفة بحجم القمر تقريبًا، وتصل درجات الحرارة إلى 5200 درجة مئوية (9392 درجة فهرنهايت) مع ضغط يصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون ضغط جوي.