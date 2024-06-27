شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تختبر ميزة جديدة لسماعات الرأس Quest 3.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تختبر شركة ميتا ميزة لسماعات الرأس Quest الخاصة بها والتي تتيح لك وضع النوافذ بحرية، على غرار Apple Vision Pro، وقد كان تعدد المهام باستخدام نوافذ متعددة جزءًا من نظام Meta Horizon OS (المعروف سابقًا باسم Meta Quest OS) لبضع سنوات حتى الآن، ولكنه يدعم حاليًا ثلاث نوافذ افتراضية فقط مثبتة في تخطيط جنبًا إلى جنب.

ويشير RoadtoVR إلى هذا الفيديو التوضيحى من عامل منجم بيانات يُدعى Luna، الذى اكتشف الميزة التجريبية في الإصدار 67 من قناة الاختبار العامة Meta Quest.



إنه يجعل Quest 3، على وجه الخصوص، خطوة أقرب إلى الحوسبة المكانية لشركة Apple عند استخدامها في وضع الواقع المختلط، ولكن من الفيديو، لا يبدو أنها تعمل بنفس الطريقة تمامًا. يمكنك نقل ما يصل إلى ثلاث نوافذ بحرية من التطبيقات ثنائية الأبعاد مثل المتصفح أو نوافذ نظام التشغيل مثل مكتبتك وإعداداتك حول مساحتك الخاصة والاحتفاظ بثلاث نوافذ أخرى في وضع الإرساء.

وتشير العروض التوضيحية الأخرى إلى أن النوافذ لن تتذكر إلا موضعها ضمن مسافة محدودة وتعود إلى مواضعها الافتراضية في حالة تبديل الاتجاه أو إعادة تعيين العرض، ولم نختبره بأنفسنا بعد لمعرفة القيود الكاملة هنا، لكنه يبدو واعدًا.

ويتيح لك التحديث أيضًا التبديل بين النوافذ المنحنية والمسطحة، بالإضافة إلى أداة تعتيم تعمل على خفض سطوع البيئات الافتراضية أثناء استخدام التطبيقات ثنائية الأبعاد. (لا تعمل هذه الأداة الأخيرة حتى الآن في وضع المرور).

كما تتيح لك Apple Vision Pro تحريك النوافذ في أي مكان تتواجد فيه وإبقائها مغلقة في مكانها حتى أثناء التنقل وبعد خلع سماعة الرأس، وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على نافذة بجوار ثلاجتك وأخرى بجوار التلفزيون في غرفة المعيشة الخاصة بك، ثم المشي من وإلى النوافذ كما لو كانت أشياء حقيقية.

وقد رأيت مؤخرًا المزيد من الإعلانات التي تسلط الضوء على إمكانات إنتاجية Quest 3 بدلاً من الإعلانات التي تركز على الألعاب فقط، في حين أن سماعة الرأس الخاصة بـ Meta قد لا تتعامل مع ذلك بنفس الإثارة التي تتمتع بها Vision Pro حتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفتها أقل بـ 3000 دولار، فهي في الحقيقة ليست ضرورية .