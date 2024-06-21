شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل لديك جهاز ايفون لا ينطفئ؟ فى خطوات كيفية إصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من المواقف التى قد ترغب فيها فى إيقاف تشغيل جهاز ايفون الخاص بك، وإذا تجمد، فمن الوأضح أن ذلك قد يكون مزعجًا للغاية.

قد تكون هناك أسباب مختلفة لهذه المشكلة، ولا يكون تحديد ما يحدث دائمًا وأضحا بنسبة 100%، لكن لحسن الحظ، غالبًا ما تكون عملية إصلاح جهاز ايفون الذى لا يتم إيقاف تشغيله عملية بسيطة.

إليك ما تحتاج إلى معرفته:لماذا لن يتم إيقاف تشغيل جهاز iPhone الخاص بك

قد يكون هناك عدة أسباب لعدم إيقاف تشغيل جهاز iPhone الخاص بك، على سبيل المثال، قد يكون ذلك بسبب خلل فى البرنامج، أو زر معيب، أو خلل فى الشاشة.

قد يكون سبب خلل البرنامج هو التحديث الأخير أو تطبيق لا يعمل بشكل صحيح، وقد يكون الزر المعيب عالقًا فعليًا أو غير مستجيب، قد يتسبب أيضًا خلل فى الشاشة، مثل عدم استجابة الإدخال باللمس أو شاشة العرض المجمدة، فى حدوث هذه المشكلة.اتبع خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه، ومن المفترض أن يكون جهاز.

كيفية إصلاح جهاز iPhone الذى لا يمكن إغلاقه

iPhone الخاص بك جاهزًا للعمل خلال بضع دقائق فقط.

الخطوة 1: أول شيء يجب تجربته هو الأداة البرمجية المضمنة لإيقاف تشغيل جهاز iPhone الخاص بك، يمكنك الوصول إلى هذا فى تطبيق الإعدادات ضمن عام، اضغط فوق Shut Down لبدء وظيفة Slide to Power Off، والتى من المفترض أن تحل مشكلتك.

الخطوة 2: إذا لم ينجح ذلك، يمكنك تجربة إعادة التعيين الثابت لإيقاف تشغيل جهاز iPhone الخاص بك، تعمل هذه العملية مع الهواتف التى تدعم نظام التشغيل iOS 16 والإصدارات الأحدث، أولًا اضغط على زر رفع مستوى الصوت على جهاز iPhone الخاص بك ثم حرره.



بعد ذلك، اضغط على زر خفض مستوى الصوت وحرره، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبى على جهاز iPhone الخاص بك، يمكنك تحرير الزر الجانبى بمجرد رؤية شعار Apple على الشاشة، هناك خطوات مختلفة يجب اتباعها لإجراء إعادة التعيين الثابت على أجهزة iPhone الأقدم.



الخطوة 3: إذا كنت لا تزال تواجه صعوبات، فارجع وأعد محاولة الخطوتين 1 و2 للتأكد ببساطة من فعاليتهما، وعلى افتراض أنها ليست كذلك، قد تضطر إلى التفكير فى استعادة جهاز iPhone الخاص بك من نسخة احتياطية، ستستغرق هذه العملية أكثر من بضع دقائق، ولكنها قد تحل المشكلة.

الخطوة 4: إذا كنت تفضل عدم إجراء الاستعادة، فهناك حل آخر محتمل: انتظر وفى النهاية سيتم استنزاف بطارية جهاز iPhone الخاص بك، وبمجرد حدوث ذلك، قم بإعادة شحن جهاز iPhone الخاص بك ومعرفة ما إذا كان بإمكانك إيقاف تشغيله كالمعتاد.