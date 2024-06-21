الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حارا على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية ليلا وفي الصباح الباكر.

ويشهد طقس الغد، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف المتر، واتجاه الرياح جنوبية غربية، وشمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر واتجاه الرياح شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 27

العاصمة الإدارية 38 26

6 أكتوبر 38 27

بنها 37 25

دمنهور 37 24

وادى النطرون 37 25

كفر الشيخ 37 24

المنصورة 37 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 37 24

دمياط 32 23

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 24

العريش 34 22

رفح 33 21

رأس سدر 39 25

نخل 37 18

كاترين 35 16

الطور 35 25

طابا 37 26

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 24

مطروح 31 23

السلوم 32 21

سيوة 39 21

رأس غارب 38 29

الغردقة 40 30

سفاجا 41 30

مرسى علم 42 29

شلاتين 44 30

حلايب 39 29

أبو رماد 40 27

رأس حدربة 39 28

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 41 26

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 44 30

الأقصر 45 30

أسوان 47 30

الوادى الجديد 44 30

أبوسمبل 45 30