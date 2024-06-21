شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر الفراولة يظهر فى السماء بالتزامن مع الانقلاب الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

يشهد هذا الأسبوع ندرة نسبية للكواكب الساطعة في سماء المساء، فلا يظهر غير كوكب عطارد، ولكن حتى ذلك الحين، لا يمكن رؤية هذا العالم الصخري الصغير إلا لمدة 30 إلى 45 دقيقة بعد غروب الشمس المنخفض جدًا في الأفق الغربي الشمالي الغربي، لكن هناك اثنين من الأجرام السماوية يمكن رؤيتها بسهولة خلال ساعات المساء حتى من المدن الساطعة، أحدهما هو أقرب جيراننا في الفضاء "القمر"، بينما الآخر هو نمط مألوف من النجوم.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإن الجسم الأول هو القمر، الذي سيكتمل في أول يوم كامل من الصيف، 21 يونيو، واللحظة التي يكتمل فيها القمر رسميًا ستأتي هذا المساء؛ وهو "قمر الفراولة"، على الأرجح لأن موسم قطف الفراولة يبلغ ذروته خلال هذا الشهر.

وأشار عالم الفلك البريطاني جاي أوتويل في تقويمه الفلكي السنوي أحيانًا إلى اكتمال القمر في شهر يونيو باسم "قمر العسل".

تكون الشمس في شهر يونيو في أقصى مسافة لها إلى الشمال من خط الاستواء السماوي، وبالتالي فإن البدر يكون في أقصى مسافة له إلى الجنوب من خط الاستواء السماوي. لذلك يُرى اكتمال القمر في شهر يونيو منخفضًا بشكل خاص في السماء الجنوبية، وتتأثر الأجسام التي تُرى منخفضة في السماء بخصائص احمرار الغلاف الجوي، وبالتالي فإن اكتمال القمر في شهر يونيو عادةً ما يكون له مظهر ذهبي جميل، تمامًا مثل العسل الجيد.

أما عن الجسم الثانى فإنها مجموعة النجوم السبعة التي تشكل الدب الأكبر، ويأتي بدر هذا الشهر بالتزامن مع حدث الانقلاب الشمسى الصيفى الذى يبدأ معه موسم الصيف رسميا.