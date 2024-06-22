شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. إزاى تجد آخر 50 أغنية استمعت إليها على سبوتيفاى والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت من عشاق الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية على سبوتيفاى ، تحتوي خدمة بث الموسيقى الأكثر شهرة في العالم على محتوى أكبر مما تعرف.

ويعد العثور على سجل استماع Spotify الخاص بك أمرًا سهلاً تمامًا على تطبيق Spotify لسطح المكتب، ولكنه في هذه الحالة، يتيح لك فقط رؤية آخر 50 أغنية استمعت إليها.

وإليك كيفية الوصول إليه :

الخطوة 1: افتح تطبيق Spotify لسطح المكتب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الخطوة 2: في أسفل اليمين، حدد أيقونة قائمة الانتظار (تبدو وكأنها حبة صغيرة بها خطين تحتها).

الخطوة 3: سيتم فتح جزء على الجانب الأيمن، وفي الأعلى سترى قائمة الانتظار والتشغيل مؤخرًا، حدد الأخير.

الخطوة 4: سترى آخر 50 مسارًا وحلقات بودكاست وكتب صوتية والمزيد الذي استمعت إليه.

الخطوة 5: يمكنك إما تشغيل التحديد أو التمرير فوق التحديد والضغط على القائمة المنسدلة ثلاثية النقاط لمزيد من الخيارات.



