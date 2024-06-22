شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات لإطلاق M4 MacBook Pro في هذا الموعد.. إليك ما نعرفه والان مع تفاصيل الخبر

قدمت شركة آبل مجموعة شرائح M4 مع طراز iPad Pro في وقت سابق من هذا العام وهو ما فاجأ الكثيرين، لكن الشركة تستعد بالفعل لطرح أول أجهزة ماك التي تعمل بنظام M4 في السوق في وقت لاحق من هذا العام، وعادةً ما تقوم شركة آبل بفتح أجهزة ماك الجديدة لإطلاقها في شهر أكتوبر بعد الكشف عن جهاز آيفون الكبير، ويمكننا أن نرى استمرار هذا التقليد هذا العام.

جاءت التفاصيل حول الإطلاق المحتمل لـ M4 MacBook Pro عبر روس يونج، وهو محلل شاشات يتتبع تطورات الصناعة، وأشار يونج إلى أن شحنات اللوحات لطرازات ماك بوك برو الجديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة ستبدأ في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يتماشى مع الجدول الزمني المحتمل للإطلاق في أكتوبر.

أجهزة ماك التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قادمة

وانتشرت سابقًا تقارير حول تخطيط شركة آبل لترقية أجهزة MacBook Pro وMac Mini M4 في وقت لاحق من هذا العام وفقا لما أوردته بلومبرج.

ويؤكد يونج هذه التوقعات بشكل أو بآخر، فإن M4 عبارة عن مجموعة شرائح معالجة 3 نانومتر جديدة من آبل والتي يتم تنافسها مع معالجات الذكاء الاصطناعي الأخرى من Intel وQualcomm لأجهزة الكمبيوتر الشخصية أو أجهزة Mac في هذه الحالة.

تمت ترقية لوحة العرض والتصميم مؤخرًا، لذا فإن التغيير الأكبر في M4 MacBook Pro سيكون في الأجهزة، والتي تدعي الشركة أنها أسرع بنسبة 25 بالمائة من مجموعة شرائح M3، كما أنها توفر مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي أو ذكاء آبل كشركة يطلق عليه.

ستأتي أجهزة ماك أيضًا مع إصدار macOS Sequoia هذا العام والذي سيوفر هذه الميزات بفضل شريحة M4 المدمجة من الشركة.

كذلك استخدام مجموعة الشرائح الجديدة يعني أن لدى آبل مجالًا أكبر لزيادة أسعار أجهزة MacBook Pros، ولكن كما رأينا مع طرازي iPad Air وiPad Pro 2024، لا نتوقع أن يحدث ذلك مع عمليات الإطلاق الجديدة.