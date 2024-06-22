شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح iPhone 16 قريبًا مع ترقيات كبيرة: تعرف على آخر التسريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتبق سوى بضعة أسابيع أخرى قبل أن تستضيف أبل حدثها الكبير التالي لهذا العام، وهو حدث الخريف الذي يكشف النقاب عن سلسلة iPhone 16، من المتوقع إطلاقه في سبتمبر 2024، والشائعات والتكهنات حول الجيل الجديد من أجهزة iPhone من أبل موجودة بالفعل على الإنترنت مما يعطي نظرة سريعة على ما يمكن أن نتوقعه.

ومن المتوقع أن تجلب سلسلة iPhone 16 القادمة بعض الترقيات المهمة، مع تغييرات ملحوظة في حجم الشاشة وتكنولوجيا الكاميرا والعديد من الوظائف الجديدة التي تعد برفع مستوى تجربة المستخدم، وبالطبع تعزيز التجربة بأكملها بفضل قوة نظام التشغيل الجديد iOS 18 وذكاء أبل الذي يوفر خيارات التخصيص وميزات الذكاء الاصطناعي والمزيد.

أبرز التسريبات

شاشة أكبر وأفضل

يقال إن أحد أكثر التغييرات المتوقعة في سلسلة iPhone 16 هو زيادة حجم العرض لنماذج Pro، من المتوقع أن يتميز iPhone 16 Pro بشاشة مقاس 6.3 بوصة، بينما سيحتوي Pro Max على شاشة مقاس 6.9 بوصة، مما يجعلها أكبر أجهزة iPhone حتى الآن.

إن زيادة الحجم هذه إذا كانت صحيحة ستمثل أول ترقية مهمة لشاشة iPhone منذ عدة سنوات، وعلى الرغم من أن iPhone 16 و16 Plus القياسيين سيحتفظان بحجم 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي، إلا أنهما سيستفيدان من الحواف الرقيقة، مما يعزز المساحة الإجمالية للشاشة.

علاوة على ذلك، يشاع أن شركة آبل تتبنى مواد OLED جديدة وربما تقدم تقنية MicroLED، والتي تعد بتحسين السطوع ودقة الألوان مع توفير المزيد من الطاقة. سيوفر هذا للمستخدمين تجربة عرض أكثر غامرة ومذهلة بصريًا.

تعزيز قدرات الكاميرا

ومن المتوقع أيضًا أن تقدم سلسلة iPhone 16 ترقيات كبيرة للكاميرا، من المرجح أن تتميز طرازات Pro بكاميرا رئيسية محسنة بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر أكبر، مما يعمل على تحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة وجودة الصورة، بالإضافة إلى ذلك، قد تشهد طرازات Pro أيضًا كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مما يسمح بالتقاط لقطات عالية الدقة على أوسع مستوى تكبير.

ويقال أيضًا أن سلسلة iPhone الجديدة ستعيد تقديم ترتيب الكاميرا الرأسية الذي رأيناه في iPhone X و11 في الطرازات القياسية، إلى جانب نتوء الكاميرا المعاد تصميمه في محاولة لدعم تسجيل الفيديو المكاني لسماعة الرأس Vision Pro من أبل.

ومن المرجح أن توفر هذه الميزة، إلى جانب عدسة التكبير البصري Tetraprism 5x في طرازات Pro، لمستخدمي iPhone 16 إمكانات تكبير أفضل وتعزز تجربة التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول بشكل عام.

اعادة تصميم الهاتف

في حين يشاع أن سلسلة iPhone 16 تشبه إلى حد كبير سابقاتها من حيث التصميم العام، فمن المتوقع إجراء العديد من التعديلات الدقيقة، وبصرف النظر عن نتوء الكاميرا العمودي في نماذج iPhone 16 القياسية، من المتوقع أن تتميز جميع الطرز بـ "زر الالتقاط" الجديد، المصمم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بسهولة، ومحاكاة وظيفة زر غالق الكاميرا التقليدي، ووفقا للتقارير فإن هذا الزر الجديد سيكون حساسا للضغط، مما يسمح بالتركيز والتقاط الصور بدرجات متفاوتة من الضغط.

ومن المتوقع أيضًا أن تقدم شركة أبل "زر الإجراء" الذي تم تقديمه في iPhone 15 Pro، عبر جميع طرازات iPhone 16، من المرجح أن يحل هذا الزر محل مفتاح كتم الصوت، وسيتيح للمستخدمين خيار التخصيص لأداء مهام مختلفة، مثل تنشيط المصباح أو تشغيل الكاميرا أو تبديل الوضع الصامت.

مزيد من القوة مع iPhone 16

تحت الغطاء، من المتوقع أن يتم تشغيل سلسلة iPhone 16 بواسطة شريحة A18 أو A17 Pro، اعتمادًا على الطراز، مع حصول متغيرات Pro على الإصدار الأكثر قوة، من المرجح أن تجلب هذه الشريحة الجديدة، التي سيتم بناؤها على أحدث عقدة بدقة 3 نانومتر، تحسينات في الكفاءة والأداء، مما يجعل المهام المتعددة أكثر سلاسة وكفاءة، تتوفر أيضًا ترقية إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ومساحة تخزين افتراضية تبدأ من 256 جيجابايت على البطاقات، لتوفير مساحة وسرعة أكبر لجميع احتياجات المستخدم.

يقال أيضًا أن أجهزة iPhone الجديدة تدعم Wi-Fi 6E، مما يوفر اتصال إنترنت أسرع وأكثر موثوقية. تشير بعض الشائعات أيضًا إلى أن طرازات Pro قد تكون مجهزة بشبكة Wi-Fi 7، مما يزيد من سرعة الإنترنت واستقراره.

عمر بطارية أطول وأفضل

تعد تحسينات عمر البطارية محورًا رئيسيًا آخر لسلسلة iPhone 16، تشير التسريبات إلى أن iPhone 16 Pro وPro Max سيحتويان على بطاريات أكبر، ومن المحتمل أن توفر عمر بطارية يزيد عن 30 ساعة، ستكون هذه قفزة كبيرة من الوعد الحالي بعمر البطارية طوال اليوم لسلسلة iPhone 15.

بالإضافة إلى ذلك، يقال إن شركة آبل تستكشف طرقًا جديدة لإدارة تشتت الحرارة، ومعالجة المخاوف التي أثارتها مشكلات ارتفاع درجة الحرارة في النماذج السابقة.

سعر وتوافر iPhone 16

تشير التقارير إلى أن النموذج الأساسي سيبدأ بحوالي 799 دولارًا، بينما تتراوح أسعار الطرازات الاحترافية بين 1000 دولار و1100 دولار، يمكن أن تضيف متغيرات التخزين الأعلى بضع مئات من الدولارات إلى هذه الأسعار.