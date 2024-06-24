شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق تخفيض درجة حرارة الكمبيوتر خلال العمل بأماكن غير مكيفة فى فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض الأجهزة الإلكترونية ومنها جهاز الكمبيوتر واللاب توب أثناء العمل لارتفاع شديد فى درجة حرارة الجهاز خلال فصل الصيف والارتفاع الكبير فى درجة حرارة الجو الذى لا يتحمله الكثير من الأشخاص ولا الأجهزة فى حالة الجلوس فى أماكن غير مكيفة.

ومن الممكن أن تؤدي زيادة حرارة الجهاز إلى توقفه وفقدان الكثير من البرامج والبيانات التى تهم الكثير من الأشخاص الذى ترتبط طبيعة عملهم بالأجهزة الإلكترونية مباشرة على مدار اليوم.

وفيما يلى تعرف على خطوات تستطيع بها تقليل حرارة الجهاز ومنع تعرضه للتلف:

زيادة الكفاءة لخفض الحرارة

1 قم بتغيير التطبيقات التي تعمل عند بدء تشغيل Windows باستخدام علامة التبويب بدء التشغيل في إدارة المهام.

2 أغلق التطبيقات عند الانتهاء من استخدامها.

3 أغلق متصفح الإنترنت عندما لا تستخدمه.

4 قم بخفض دقة الألعاب وخفض إعدادات الرسومات إذا أصبح الكمبيوتر أكثر سخونة من المعتاد أثناء اللعب.

5 قم بإلغاء تفعيل الـ Wi-Fi و GPS و Bluetooth عند عدم استخدامها.

6 أغلق التطبيقات التي تزيد من استهلاك البطارية أو التي تعمل في الخلفية عندما لا تكون قيد الاستخدام.