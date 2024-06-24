شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ByteDance الصينية تتعاون مع Broadcom لتطوير الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدران مطلعان إن شركة ByteDance الصينية تعمل مع مصمم الرقائق الأمريكي برودكوم، لتطوير معالج متقدم للذكاء الاصطناعي، وهي خطوة من شأنها أن تساعد مالك تيك توك على تأمين ما يكفي من التكنولوجيا، وتوريد الرقائق المتطورة وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وفقاً لصحيفة رويترز.

وأضافت المصادر أن شريحة 5 نانومتر - وهي منتج مخصص يُعرف باسم الشريحة المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASIC) - ستكون متوافقة مع قيود التصدير الأمريكية وسيتم الاستعانة بمصادر خارجية لأعمال التصنيع لشركة TSMC التايوانية.

لم يكن هناك أي تعاون معلن علنًا في مجال تطوير الرقائق بين الشركات الصينية والأمريكية يتضمن تكنولوجيا 5 نانومتر أو أكثر تقدمًا منذ أن أدخلت واشنطن ضوابط التصدير لأشباه الموصلات المتطورة في عام 2022، وتتعلق الصفقات الأمريكية الصينية في هذا القطاع بشكل عام بتقنيات أقل تطورًا.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها بسبب حساسية مشكلات أشباه الموصلات في الصين، إن ارتباط ByteDance مع Broadcom، الشريك التجاري الحالي، سيساعد في خفض تكاليف الشراء وضمان إمدادات مستقرة من الرقائق المتطورة.

لكنهم قالوا إنه من غير المتوقع أن تبدأ TSMC في تصنيع الشريحة الجديدة هذا العام، وقال أحدهم إنه على الرغم من أن أعمال التصميم تجري على قدم وساق، فإن "الشريط" - الذي يمثل نهاية مرحلة التصميم وبداية التصنيع - لم يبدأ بعد.

مثل العديد من شركات التكنولوجيا العالمية، أطلقت ByteDance دفعة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن يتعين على الشركة ونظيراتها الصينية أن تتعامل مع إمدادات محدودة من رقائق الذكاء الاصطناعي أكثر بكثير من نظيراتها في الخارج.

تفتح شركة Nvidia، معظم الشرائح المتقدمة بعيدة المنال بسبب ضوابط التصدير الأمريكية التي تهدف إلى إعاقة الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة من قبل الجيش الصيني، وإن المنافسة شرسة على الرقائق الأمريكية التي تم تطويرها خصيصًا للسوق الصينية، بالإضافة إلى تلك التي تقدمها شركة هواوي المنافسة، وهي إحدى الشركات الصينية القليلة المصنعة لمسرعات الذكاء الاصطناعي.

أصبحت ByteDance وBroadcom شريكين تجاريين منذ عام 2022 على الأقل، وقد اشترت الشركة الصينية شريحة التبديل عالية الأداء Tomahawk 5nm من الشركة الأمريكية بالإضافة إلى مفتاح Bailly لمجموعات كمبيوتر الذكاء الاصطناعي، حسبما قالت Broadcom في تصريحات عامة.

يعد تأمين شرائح الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية لشركة ByteDance لجعل خوارزمياتها أكثر قوة، بالإضافة إلى تيك توك والنسخة الصينية من تطبيق الفيديو القصير المسمى Douyin، تدير ByteDance مجموعة من التطبيقات الشائعة بما في ذلك خدمة chatbot تشبه ChatGPT تسمى Doubao، والتي تضم 26 مليون مستخدم.

ولدعم جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي، قامت ByteDance بتخزين رقائق Nvidia، وفقًا لشخص منفصل تم إطلاعه على الأمر.