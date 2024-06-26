شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Stellar Blade تبيع مليون نسخة حول العالم فى شهرين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن لعبة Stellar Blade، للمغامرة والحركة قد باعت مليون وحدة منذ إصداره في أبريل، وبحسب ما ورد كشفت Shift Up أيضًا أن خطط منفذ الكمبيوتر الشخصي لـ Stellar Blade، والتي تم إطلاقها كجهاز PS5 حصريًا، قيد المراجعة حاليًا.

مبيعات Stellar Blade PS5



وفقًا لتقرير صادر عن منفذ GameMeca الكوري (عبر VGC)، تشير التقديرات إلى أن Stellar Blade باعت أكثر من مليون نسخة منذ إطلاقها في 26 أبريل، "منذ إصدارها، احتلت المرتبة الأولى في المبيعات في أسواق وحدات التحكم الرئيسية مثل نقلت الصحيفة عن المدير المالي لشركة Shift Up Ahn Jae-woo قوله: "يُقدر أن مبيعاتها التراكمية تجاوزت مليون نسخة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

نسخة Stellar Blade للكمبيوتر الشخصي



ناقش المطور أيضًا خططه لإصدار Stellar Blade للكمبيوتر الشخصي في المؤتمر الصحفي، حيث تم إطلاق اللعبة، التي نشرتها شركة Sony Interactive Entertainment، حصريًا على PS5، ونقل التقرير عن المدير المالي قوله: "لقد تم إصدارها كجهاز PS5 حصريًا، لكن عدد توزيعات PS5 ومستويات التنشيط لم تكن عالية مثل تلك الخاصة بـ PS4".



ومؤخرًا، تحول المستهلك الرئيسي لألعاب AAA إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأضاف: "نقوم حاليًا بمراجعة إصدار الكمبيوتر الشخصي من Stellar Blade، وإذا أطلقنا إصدار الكمبيوتر الشخصي، نتوقع أن تزيد قيمة IP مرة أخرى".

اتبعت شركة Sony إيقاع تأخير لمدة عامين لإطلاق عناوين وحدة التحكم الحصرية على جهاز الكمبيوتر، العديد من امتيازات الطرف الأول الشهيرة مثل God of War وSpider-Man قد شقت طريقها إلى الكمبيوتر الشخصي بعد فترة من التفرد على وحدة التحكم. في الآونة الأخيرة، تم إطلاق Ghost of Tsuشيما Director's Cut حصريًا على PlayStation في 16 مايو على جهاز الكمبيوتر، وأصبح عنوان المغامرة والحركة في العالم المفتوح أكبر إطلاق للاعب واحد على PlayStation على Steam.

وبالتالي من المتوقع أن تصل Stellar Blade في النهاية إلى جهاز الكمبيوتر بعد تشغيلها حصريًا على PS5، ومع ذلك، يقال إن Shift Up لم يصل إلى حد توفير جدول زمني لإطلاق اللعبة على الكمبيوتر الشخصي، ونقل التقرير عن المدير المالي للاستوديو قوله: "نحن نراجع إصدار الكمبيوتر الشخصي من Stellar Blade، ونطلب منك تفهم أننا لا نستطيع إخبارك بالتوقيت الدقيق أو ما إذا كان لدينا علاقة تعاقدية أم لا".