تكنولوجيا: Nubia تحدد يوم 3 يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف Red Magic 9S Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Nubia لإطلاق هاتف Red Magic 9S Pro المخصص للألعاب في السوق الصيني في 3 من شهر يوليو المقبل، على أن يرتكز هذا الإصدار على تقنية الذكاء الإصطناعي.

أكدت التقارير السابقة على خطط ZTE لإطلاق جهاز حاسب محمول يأتي بمعالج Intel Core i9 من الجيل الرابع عشر من معالجات إنتل، وكرت الشاشة GeForce RTX 4070، كما ينطلق بهيكل مميز بتصميم معدني على غرار أجهزة Apple MacBook.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن الإصدار القادم من هواتف الشركة المخصصة للألعاب يأتي بنفس لغة التصميم المميزة لهواتف Red Magic 9، ومن المتوقع أن يتضمن 9S ترقية في الشريحة، بينما تأتي الترقية الرئيسية في البرامج، حيث يجلب الهاتف عدد من مميزات الذكاء الإصطناعي لتحسين تجربة الألعاب.

يذكر أن علامة Nubia التجاربة تقدم غالباً للأسواق اثنان من هواتف Red Magic المخصصة للألعاب، ومن المتوقع أن تقدم الشركة في الحدث القادم هاتفي Red Magic 9S Pro وRed Magic 9S Pro Plus، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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