شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب قد يحصل على ميزة "مؤقت النوم" لمقاطع الفيديو قريبا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعمل تطبيق يوتيوب على تطوير ميزة جديدة تسمى ميزة مؤقت النوم لتطبيقها على أندرويد، تم اكتشاف هذه الميزة أثناء عملية تفكيك APK للإصدار التجريبي من نظام بث الفيديو لنظام أندرويد الإصدار 19.25.33، يتضمن سلاسل لبدء مؤقت النوم وإعادة ضبطه وضبط مدته.

وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority بالتعاون مع Tipster AssembleDebug، يقال إن ميزة مؤقت النوم ستسمح للمستخدمين بتعيين مؤقت للنوم، مما يسمح لهم بتعيين مدة تشغيل الفيديو قبل إيقاف تشغيله تلقائيًا.

ويأتي هذا التطوير بعد أيام فقط من إعلان تطبيق يوتيوب أنه سيقدم قريبًا سياقًا سهل الفهم سيسمح للمستخدمين بإضافة ملاحظات أسفل مقاطع الفيديو.

وذكر منفذ الوسائط أيضًا أن الميزة تتيح للمستخدمين تحديد الساعات والدقائق حتى يتوقف تشغيل الفيديو، قد تظهر هذه الميزة الجديدة كإشعار، ومن المفترض أن يقرأ أحد خيارات الحوار المحتملة، "يمكنك إعادة ضبط المؤقت أو النقر فوق "تم" لمواصلة المشاهدة".

تعد مؤقتات النوم ميزة مفيدة لإنهاء التشغيل في تطبيقات الوسائط بعد مرور فترة زمنية معينة، تضمن هذه الميزة عدم استمرار تشغيل الأغاني أو مقاطع الفيديو لفترة طويلة بعد نوم الشخص، هذه الميزة شائعة في تطبيقات الموسيقى، ولكن لها جذور في الفيديو، حيث تعد مؤقتات النوم وظيفة شائعة في أجهزة التلفزيون.

لقد ذكرنا سابقًا أن منصة بث الفيديو تختبر طريقة جديدة لتعطيل أدوات حظر الإعلانات عن طريق حقن الإعلانات من جانب الخادم، في الوقت الحالي يتم عرض الإعلانات أعلى مشغل الفيديو في طوابع زمنية معينة، وهو ما تستفيد منه أدوات حظر الإعلانات.

ومن المتوقع أن يقوم يوتيوب بدمج الإعلانات مع هذا التغيير، مما يجعل الفيديو دفقًا مستمرًا بدلاً من عنصرين منفصلين.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزة متاحة بالفعل على تطبيق YouTube Music، وهو تطبيق بث الموسيقى الخاص بالمنصة، ولكنها مفقودة منذ فترة طويلة في تطبيق الفيديو، كما إنه متوفر في قائمة "التشغيل الآن" في الأسفل، بمجرد تشغيله يتوقف التشغيل تلقائيًا بعد الوقت المقترح.