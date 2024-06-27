تكنولوجيا: دعم Alexa من أمازون سيتوفر برسوم إشتراك شهرية مع العضوية الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تقوم أمازون بإصلاح Alexa، إلا أن الوصول إلى المميزات الأكثر تقدمًا قد يكون له تكلفة. فتشير التقارير إلى رسوم اشتراك شهرية تتراوح من 5 إلى 10 دولارات بالإضافة إلى عضوية Prime لفتح Alexa الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

من المتوقع إطلاق هذا المساعد المجدد في أغسطس 2024 ويتميز بالعديد من التحسينات. وقد يصبح قول “Alexa” بشكل متكرر شيئًا من الماضي.

يشاع أن الإصدار الجديد يمكنه فهم وإكمال طلبات متعددة دفعة واحدة، مثل كتابة بريد إلكتروني وطلب الوجبات الجاهزة في وقت واحد، ويمكنه أيضًا تعلم عادات المستخدم وتخصيص الإجراءات الروتينية، مثل تشغيل إبريق القهوة عند انطلاق المنبه.

ومن المتوقع أيضًا أن يقدم Alexa المتقدم نصائح تسوق متطورة. ومع ذلك، لا تتخلى أمازون عن الطبقة المجانية تمامًا. سيظل الإصدار الأساسي من Alexa مع ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة متاحًا.

يبدو أن هذه الخطوة هي استجابة لسوق مساعد الذكاء الاصطناعي التنافسي بشكل متزايد، حيث تتنافس جوجل ومايكروسوفت وOpenAI وحتى Siri المحسن من أبل على جذب انتباه المستخدم. يبدو أن مستقبل Alexa عبارة عن نهج ذي شقين: خدمة أساسية مجانية وطبقة متميزة ذات إمكانيات متقدمة.

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