التدريب الفني يجيز تكرار الاختبار 5 مرات

أتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني للمتدربين الذين اجتازوا الاختبار التأهيلي والشامل، إعادة الاختبار لتحسين نتيجة الاختبار لعدد 5 محاولات بحد أقصى، على أن تحتسب له أعلى درجة حققها في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إنهاء التدريب. وطالبت المؤسسة بضرورة إتاحة التسجيل للمتدربين والمتدربات الراغبين في الاستفادة من هذا التحديث في جلسات الاختبار.

ويأتي ذلك سعيا من المؤسسة لمراجعة وتحديث الإجراءات الخاصة بأعمال الاختبارات المحوسبة، وتحقيقا لرغبة طالبي دخول الاختبارات من متدربين ومتدربات الذين أكملوا التدريب في إحدى الدورات التأهيلية أو الدبلومات منذ فترة طويلة ولم يتجاوزوا الاختبار لتحسين المستوى، وذلك وفق ضوابط معينة.