ويأتي ذلك سعيا من المؤسسة لمراجعة وتحديث الإجراءات الخاصة بأعمال الاختبارات المحوسبة، وتحقيقا لرغبة طالبي دخول الاختبارات من متدربين ومتدربات الذين أكملوا التدريب في إحدى الدورات التأهيلية أو الدبلومات منذ فترة طويلة ولم يتجاوزوا الاختبار لتحسين المستوى، وذلك وفق ضوابط معينة.
كانت هذه تفاصيل خبر التدريب الفني يجيز تكرار الاختبار 5 مرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.