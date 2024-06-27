تكنولوجيا: إطلاق Moto G85 5G في أوروبا بمعالج Snapdragon 6s Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت موتورولا مؤخرًا هاتف Moto S50 Neo الذكي في الصين. وقامت العلامة التجارية أيضًا بإدراج نفس الجهاز في جميع أنحاء أوروبا، وأطلقت عليه اسم Moto G85.

يتميز Moto G85 بتصميم نحيف، مع كاميرا مرتفعة في الخلف، بالاضافة إلى معيار مقاومة الماء IP54.

يحتوي الهاتف على شاشة منحنية من نوع pOLED بقياس 6.7 بوصة مع دقة FHD+ واضحة ومرئيات سلسة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وشاشة ساطعة تبلغ ذروة سطوعها 1600 نتس في المتر المربع. تحتوي الشاشة أيضًا على مستشعر ضوئي مدمج لبصمات الأصابع.

ويأتي Moto G85 مزودًا بنظام كاميرا مزدوجة. فهو يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل تعمل أيضًا على التقاط لقطات الماكرو والعمق. ولصور السيلفي، توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

من الداخل، يتم تشغيل Moto G85 بواسطة معالج Snapdragon 6s Gen 3. وهو يحتوي على ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 30 واط. ويعمل بنظام Android 14 وهو أول هاتف يحصل على تحديثات نظام التشغيل لمدة أربع سنوات.

يتوفر Moto G85 في المملكة المتحدة بسعر 299.99 جنيهًا إسترلينيًا ويمكن طلبه من متجر Motorola عبر الإنترنت. وإذا قمت بتقديم طلب الآن، فسوف تحصل على شاحن TurboPower بقوة 68 واط مجانًا.

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