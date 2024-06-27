تكنولوجيا: ساعة Galaxy Watch FE متاحة الآن مقابل 99 دولارًا أمريكيًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طلقت شركة سامسونج ساعتها الجديدة متوسطة التكلفة Galaxy Watch FE بعد الكشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر، وتقدمها الشركة بخصم 50 بالمئة مع أي ساعة ذكية أخرى تستبدلها بها.

تعد Galaxy Watch FE، في جوهرها، إصدار جديد من Galaxy Watch 4 التي تم إطلاقها عام 2021. وهي تحتوي في الغالب على نفس المواصفات ولكن مع شاشة من زجاج الياقوت وبعض التعديلات الطفيفة على الأجهزة.

ومع وجود نظام Wear OS 4، فهي صفقة جيدة إلى حد ما بسعرها المعتاد البالغ 199 دولارًا. لكن سامسونج لديها عرض جيد. على الأقل في وقت الإطلاق هذا الأسبوع، ستقدم سامسونج Galaxy Watch FE مقابل 99 دولارًا فقط.

ويرجع الفضل في ذلك إلى عرض المقايضة حيث ستمنحك أي مقايضة لساعة ذكية ساعة Watch FE مقابل خصم قدره 100 دولار.

يمكن أن تكون هذه ساعة ذكية قديمة من سامسونج ، أو Apple Watch، أو حتى ساعة Fossil الذكية المكسورة. أي ساعة ذكية، مهما كانت حالتها، سوف تحصل على 100 دولار من قيمة الاستبدال.

هذا العرض متاح فقط من خلال موقع Samsung.com. تقدم الشركة أيضًا قيمة “أي ساعة ذكية بأي حالة” مقابل Watch 6 و Watch 6 Classic.

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