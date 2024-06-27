تكنولوجيا: طرح نظام ChromeOS 126 مع دعم متعدد التقويمات وإعداد التشغيل السريع لنظام اندرويد والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد التحديث الكبير لجهاز Chromebook الشهر الماضي، سيتم طرح ChromeOS 126 كتحديث معتدل خلال الأسابيع المقبلة.

فبعد إضافة دعم مهام جوجل، يتيح لك تقويم الإعدادات السريعة الآن “عرض جميع الأحداث من تقاويم متعددة” بدلاً من الاقتصار على تقويمك الرئيسي.

على سبيل المثال، لم تتمكن سابقًا من رؤية تقويمات أعياد الميلاد أو العطلات الثانوية. وأصبح الآن إعداد جهاز Chromebook باستخدام هاتف أندرويد أسهل بفضل “البدء السريع“.

سيقوم التحديث بنقل معلومات تسجيل الدخول إلى حساب Wi-Fi وحساب جوجل تلقائيًا دون الحاجة إلى إدخال كلمات المرور الخاصة بك يدويًا. كما تم إنشاء اتصال آمن بين أجهزة ChromeOS والهاتف.

تم الإعلان عن ذلك لأول مرة في معرض CES 2022. يوفر تطبيق ChromeOS Camera الآن تكبيرًا رقميًا، مع حصول أجهزة Chromebook عالية الأداء على دقة فائقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يمكنك الآن تعطيل مؤشر النص الوامض ضمن الإعدادات > إمكانية الوصول > لوحة المفاتيح وإدخال النص > معدل وميض مؤشر النص، هذا مخصص للمستخدمين الذين يعانون من “محفزات النوبات الحساسة للضوء والاختلافات المعرفية“.

كما يمكنك الآن أيضًا إيقاف تشغيل الرجوع إلى الخلف/الأمام عبر سجل التصفح عن طريق التمرير إلى اليسار/اليمين على لوحة التتبع بإصبعين. قم بالانتقال إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > المؤشر ولوحة اللمس > استخدم إيماءة التمرير للتنقل بين الصفحات.

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