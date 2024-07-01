تكنولوجيا: إطلاق النظارة الذكية Solos AirGo Vision بسعر 249 دولار مع دعم Google Gemini و GPT-4o

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا تزال النظارات الذكية فكرة للمستقبل لم يتم إتقانها بعد، ولكن وصول الذكاء الاصطناعي التوليدي أدى إلى ترقية قدرة هذه الأجهزة بشكل كبير.

نظر الكثيرون إلى نظارات Ray-Ban الذكية من Meta باعتبارها واحدة من أفضل الخيارات المتاحة اليوم، وهي تحصل الآن على منافس جديد؛ وهي نظارة Solos AirGo Vision التي تدمج أيضًا دعم Google Gemini.

على الرغم من أنها ليست شركة كبيرة، إلا أن Solos تطرح نظارات ذكية بأسعار معقولة منذ فترة قصيرة. وأعلنت الشركة هذا الأسبوع عن أحدث جيل لها، Solos AirGo Vision، والذي يبدو كخيار قوي متعدد الوسائط للنظارات الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

تضيف AirGo Vision كاميرا إلى المنتج والتي تم تثبيتها على الجانب الأيمن من الإطار ويمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع المطالبات الصوتية لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا GPT-4o من OpenAI، للإجابة على الأسئلة باستخدام ما تلتقطه الكاميرا.

وإلى جانب GPT-4o، يمكن لـ AirGo Vision أيضًا الاستفادة من Anthropic’s Claude بالإضافة إلى Google Gemini. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان أي من هذين الخيارين يمكنه استخدام الكاميرا مثل GPT-4o.

يمكن أيضًا استخدام الكاميرا لالتقاط صور عادية. بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، تحتوي النظارات على مكبرات صوت، بالإضافة إلى مصباح LED يمكنه توصيل الإشعارات من هاتفك.

كما تشير Solos إلى أن هذا قد يكون مفيدًا في البيئات الهادئة والصاخبة، فضلاً عن كونه ميزة مفيدة لإمكانية الوصول.

من الجدير بالذكر أن Solos تصمم هذه النظارات بنظام إطار قابل للتبديل. ويتيح ذلك للمستخدمين التخلص من الكاميرا في إعدادات معينة إذا رغبوا في ذلك، أو التبديل بسهولة أكبر بين العدسات الشفافة والنظارات الشمسية. تبدأ الإطارات الإضافية بسعر 89 دولارًا.

ستبدأ الشركة في بيع AirGo Vision في شهر يوليو بدءًا من 249 دولارًا، ولكن هذا بالنسبة للطراز القياسي الذي لايحتوي على كاميرا (فقط مكبرات الصوت ومصابيح LED)، لذا من المرجح أن تكون التكلفة الكاملة أعلى بكثير.

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