تكنولوجيا: هواوي تعلن عن جهاز MatePad SE 11 (2024) اللوحي بسعر 180 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي بشكل رسمي عن جهاز MatePad SE 11 (2024) اللوحي الذي يتميز بمعالج Snapdragon 685، وينطلق بسعر يبدأ من 180 دولار.

يتميز جهاز MatePad SE 11 (2024) بشاشة IPS LCD بحجم 11 إنش، ودقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، والتي تدعم معدل تحديث 60Hz، وكثافة عرض 207 بيكسل لكل إنش، كما تدعم شاشة الجهاز اللوحي نسبة سطوع 400 nits، ويتميز أيضاً بحواف نحيفة في محيط الشاشة، وتشغل الشاشة نسبة 85% من هيكل الجهاز.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 685، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً يتميز MatePad SE 11 (2024) بقدرة بطارية 7700 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي هذا الإصدار بكاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، وكاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل في الجهة الخلفية، ويدعم الجهاز الإتصال بتقنية Wi-Fi فقط، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.1، وHarmonyOS 4.0.

كما ينطلق MatePad SE 11 هذا العام بأبعاد 252.3 في 163.8 في 6.9مم، ووزن 475 جرام، ويأتي النموذج الرئيسي من الجهاز بذاكرة عشوائية 8 ججيا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 180 دولار، على أن يتوفر باللون الرمادي والأزرق.

المصدر