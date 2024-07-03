تكنولوجيا: شاومي تطلق Truclean W20 Wet Dry Vacuum: مكنسة كهربائية جديدة ذاتية التنظيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان شاومي على وشك إطلاق مجموعة كاملة من المنتجات الجديدة عالميًا، بعد أن أعلنت عن Xiaomi Smart Camera C301، و Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2، و Xiaomi Robot Vacuum S20+ في الأيام الماضية.

والآن، تعتبر مكنسة Xiaomi Truclean W20 Wet Dry جهازًا آخر في مرحلة البداية.

ظهرت مكنسة Xiaomi Truclean W20 Wet Dry مؤخرًا على الموقع الإلكتروني العالمي للشركة، مما يشير إلى إطلاق المبيعات في جميع أنحاء العالم.

لا توجد معلومات محددة حول مدى توفر المنتج أو سعره، ولكن المواصفات الفنية متوفرة بالفعل.

تعتبر مكنسة Xiaomi Truclean W20 Wet Dry مكنسة كهربائية كلاسيكية وخليفة لسلسلة Xiaomi Truclean W10.

تقوم المكنسة الكهربائية الرطبة/الجافة بتنظيف الأرضيات باستخدام فرشاة تدور بمعدل 500 دورة في الدقيقة، مما يتيح عملية مسح بدون إطار تقريبًا على جانب واحد على الأقل.

وقد تم تصميم المكنسة الكهربائية أيضًا لمنع التفاف الشعر حول الفرشاة وتتميز بعمر بطارية طويل.

وبعد الاستخدام، يتم تنظيف الفرشاة تلقائيًا في المحطة قبل أن تقوم بتدويرها لتجف. ولم يتم ذكر التجفيف بالهواء الساخن، كما هو شائع الآن مع الطرازات الأخرى.

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