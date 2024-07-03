شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو نزلت iOS 18 .. كيف تتأكد أن "شريحتك" تدعم ميزة RCS في iOS 18 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد التغييرات الكبيرة في iOS 18 هو دعم RCS، مما يتيح مراسلة أفضل بشكل ملحوظ بين مستخدمي أيفون وأندرويد، ومع إصدار iOS 18 beta 2 في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت شركات الاتصالات في الولايات المتحدة في تمكين RCS لاختبار الإصدار التجريبي من أيفون.

ما هي ميزة RCS؟

هي اختصار لـ"Rich Communiction Services"، أو خدمات الاتصال الغنية، وتعتمد فى الأساس على إمكانية إرسال الوسائط المتعددة داخل تطبيق الرسائل التقليدى الذى كان مقتصرًا على الرسائل النصية فقط.

وسيحل المعيار الجديد محل الرسائل القصيرة كبروتوكول الاتصال الافتراضي بين أجهزة Android وiOS، وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الاستهزاء، والتملق، وأخيرا، بعض التدقيق التنظيمي من جانب الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الحالي، عندما يقوم الأشخاص على iOS وAndroid بمراسلة بعضهم البعض، تعود الخدمة إلى الرسائل النصية القصيرة - يتم إرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودة أقل، ويتم اختصار الرسائل

هل تدعم شبكة الهاتف الخاص بك يدعم RCS على أيفون ؟

اتبع هذه الخطوات للتحقق من دعم RCS على جهاز أيفون الخاص بك:

- أفتح الإعدادات

- اضغط على "عام"

- اضغط على "حول"

- قم بالتمرير لأسفل وابحث عن تفاصيل eSIM/الشبكة

- اضغط على "الناقل"

- عند النقر على "Carrier"، يجب تحديث الواجهة لإظهار تفاصيل "IMS Status".

إذا قام مشغل شبكة الهاتف بتمكين دعم RCS، فسترى "Voice، SMS & RCS"، إذا لم يقم مشغل شبكة الهاتف بتمكين خدمة RCS، فسترى فقط "الصوت والرسائل النصية القصيرة".

شيء آخر يجب التأكد من قيامك به هو تمكين RCS في تطبيق الإعدادات، حيث تم تمكين هذا التبديل افتراضيًا بالنسبة لي، ولكن قد تختلف النتائج:

- أفتح الإعدادات

- قم بالتمرير لأسفل وانقر على "التطبيقات"

- قم بالتمرير لأسفل وانقر على "الرسائل"

- قم بالتبديل إلى إعداد "مراسلة RCS".

إذا لم يكن لديك دعم RCS حتى الآن، فلا تقلق.

لا يزال نظام التشغيل iOS 18 في مرحلة الاختبار التجريبي وستستمر شركات الاتصالات في تقديم الدعم لهذه الميزة في الفترة التي تسبق الإصدار العام لنظام التشغيل iOS 18 في سبتمبر.

