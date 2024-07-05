السعودية | مؤتمر صحفي للمشاركين في بطولة رابطة المقاتلين المحترفين بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تعقد اللجنة المنظمة للسلسلة الثانية من نزالات الموسم الأول, لبطولة رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, التي ستقام في الصالات الخضراء بالرياض يوم 12 الجاري مؤتمراً صحفياً للمقاتلين المشاركين بالبطولة وأبرزهم المقاتلة السعودية هتان السيف والمقاتل السعودي مصطفى الندا للحديث عن آخر التحضيرات للمشاركة في البطولة والإجابة على جميع تساؤلات وسائل الإعلام وذلك عند الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 في فندق شيراتون الخالدية.

وتتضمن قائمة السلسلة الثانية من البطولة, مقاتلين من فئتي الوزن الخفيف والمتوسط، يتنافسون في نظام البلاي أوف الإقصائي المبتكر والحاصل على براءة الاختراع, حيث يواجه جراح السيلاوي، المقاتل المخضرم وصاحب عدة ألقاب والمعروف بلقب “الأسد الأردني” العراقي بشار ثائر في الحدث الرئيسي لوزن المتوسط, فيما يواجه اللبناني جوش توجو الإيراني محسن محمد صيفي في فئة الوزن الخفيف، وتقابل السعودية هتان السيف في نزال حماسي المصرية إيمان بركة.

وفي أبرز بقية النزالات الآخرى يواجه السعودي مصطفى الندا مع الجزائري عبد الرحمن دريعي والمغربي بدر الدين دياني مع الإيراني أمير فازلي واللبناني أنطوني زيدان مع المصري عمر الدفراوي والإماراتي عبد الله سالم مع التونسي عمر الرقيقي واللبناني جورج عيد مع البحريني عباس خان والإماراتي هادي الحسيني مع المصري زياد كريم والجزائري سهيل طاهري مع البحريني أحمد أمير.

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