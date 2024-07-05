شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جنين والان نبدء بالتفاصيل

مواجهات في جنين

الدمام - شريف احمد - استشهد 4 فلسطينيين اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جنين بالضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول أربعة شهداء وإصابة خطرة إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء قصف الاحتلال لمنزل في مخيم جنين.ويشهد المخيم عملية عسكرية واسعة استهدفت فيها قوات الاحتلال محوّل الكهرباء بالرصاص، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم وعدد من مناطق المدينة، كما اشتعلت النيران في أحد المنازل التي تعرضت للاستهداف من قبل قوات الاحتلال.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاصرتها لمنزل في المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص تجاه الصحفيين ومنازل الفلسطينيين.