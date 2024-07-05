شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم المكي: كف اللسان عن المحرمات طريق موصل إلى السلامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. ماهر بن حمد المعقيلي، أن كلام الإنسان من عمله الذي سيحاسب عليه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر.

وبين أن للكلمة أهمية عظيمة يدخل بها المرء للإسلام ويفرق بها بين الحلال والحرام، وبها يرفع المرء لأعلى الدرجات أو يهوي لأسفل الدركات. كف اللسان عن المحرمات وأشار إلى قول الله تعالى "إليه يصعد الكلم الطيب"، مؤكدًا أن نصوص القرآن والسنة جاءت بحث المؤمن على مراقبة ما يتكلم به مستشهدًا بقول النبي "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت".

وبين أن كف اللسان عن المحرمات طريق موصل إلى السلامة ورضوان الله تعالى والجنة.

