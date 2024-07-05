الاقتصاد

ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى اليوم

0 نشر
واس - لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد انتخاب حزب العمال البريطاني مما منح المستثمرين سبباً للاطمئنان.
وصعد المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة 0.4% بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، ولامس أعلى مستوى منذ 26 يونيو، فيما ارتفع المؤشر (فايننشال تايمز 100 البريطاني) بنسبة 0.3%، كما قفز مؤشر (فايننشال تايمز 250) الذي يركز على الشركات المحلية بنسبة واحد في المئة إلى أعلى مستوى في نحو شهر.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا