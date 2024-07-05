شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد انتخاب حزب العمال البريطاني مما منح المستثمرين سبباً للاطمئنان.

وصعد المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة 0.4% بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، ولامس أعلى مستوى منذ 26 يونيو، فيما ارتفع المؤشر (فايننشال تايمز 100 البريطاني) بنسبة 0.3%، كما قفز مؤشر (فايننشال تايمز 250) الذي يركز على الشركات المحلية بنسبة واحد في المئة إلى أعلى مستوى في نحو شهر.

