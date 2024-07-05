شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث سبل التعاون مع رئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية الصيني والان نبدء بالتفاصيل



تعاون المملكة وجمهورية الصين وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة العربية

أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار خفيفة على الباحة إمام الحرم المكي: كف اللسان عن المحرمات طريق موصل إلى السلامة الدمام - شريف احمد - التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يرافقه وفد رفيع المستوى من النيابة العامة، بمعالي رئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية في جمهورية الصين السيد تشن وينتشنغ، في العاصمة الصينية بكين.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وركز على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات المتعددة ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير الأنظمة القانونية وتحديث الإجراءات القضائية في كلا البلدين.وقد أطلع السيد تشن معالي النائب العام والوفد المرافق على هيكلية وأعمال اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية، مستعرضًا أفضل الممارسات المهنية المتبعة في الصين، فيما نوه المعجب بالتطور التشريعي والقانوني الذي تشهده المملكة العربية السعودية والدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة في سبيل تطوير منظومة العدالة وحماية الحقوق وتحقيق الكفاءة الإجرائية باستخدام التقنيات الحديثة.