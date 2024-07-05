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النائب العام يبحث سبل التعاون مع رئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية الصيني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يرافقه وفد رفيع المستوى من النيابة العامة، بمعالي رئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية في جمهورية الصين السيد تشن وينتشنغ، في العاصمة الصينية بكين.
لقاء النائب العام برئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية في الصين - اليوم
لقاء النائب العام برئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية في الصين - اليوم

تعاون المملكة وجمهورية الصين

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة العربية وجمهورية الصين الشعبية، وركز على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات المتعددة ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير الأنظمة القانونية وتحديث الإجراءات القضائية في كلا البلدين.

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وقد أطلع السيد تشن معالي النائب العام والوفد المرافق على هيكلية وأعمال اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية، مستعرضًا أفضل الممارسات المهنية المتبعة في الصين، فيما نوه المعجب بالتطور التشريعي والقانوني الذي تشهده المملكة العربية السعودية والدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة في سبيل تطوير منظومة العدالة وحماية الحقوق وتحقيق الكفاءة الإجرائية باستخدام التقنيات الحديثة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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