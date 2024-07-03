شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الفلوس غيرت شكلهم.. صور تظهر شكل رؤساء شركات التكنولوجيا فى بدايتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يعد مارك زوكربيرج ليس الرئيس التنفيذي الوحيد للتكنولوجيا الذي تطور أسلوبه بشكل ملحوظ على مر السنين، وقام قادة آخرون في شركات التكنولوجيا الكبرى بتغيير مظهرهم بشكل كبير منذ تأسيس شركاتهم؛ بعضها لا يمكن التعرف عليه تقريبًا.

فيما يلي نظرة على التحولات في أسلوب بعض أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا:

جيف بيزوس:

أسس جيف بيزوس شركة أمازون من مرآب منزله في بلفيو، واشنطن، في عام 1994، ويعزو مظهره الجديد جزئيًا إلى التدريب مع مدرب شخصي مشهور وتغيير نظامه الغذائي.



جيف بيزوس

مارك زوكربيرج

بدأ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج الفيسبوك من غرفة نومه في جامعة هارفارد في عام 2004، وقد ولت أيام عائلة "زاك" التي اشتهرت بارتداء نفس الشيء كل يوم لتوفير القدرة العقلية لاتخاذ قرارات أكثر أهمية.

وبدلاً من ذلك، يمكن الآن رؤية Zuck وهو يرتدي قمصانًا ذات رسومات رياضية وقلائد متسلسلة، وينبع جزء من التحول الجسدي لزوكربيرج أيضًا من هوايات مثل رياضة الجوجيتسو البرازيلية والقتال في الفنون القتالية المختلطة.



مارك زوكربيرج

مايكل ديل

أسس ديل شركته، التي كانت تسمى في البداية PC's Limited، في عام 1984 بينما كان لا يزال طالبًا في جامعة تكساس في أوستن، ويعد ديل هو عضو آخر في نادي المؤسسين المتسربين من الكلية الذين تحولوا إلى التكنولوجيا.



مايكل ديل

لاري بيج وسيرجي برين

أسس لاري بيج وسيرجي برين شركة جوجل في عام 1998.



لاري بيج و سيرجي براين

ايلون ماسك

تُظهر الصورة الموجودة على اليسار " ماسك " في عام 1999، في الوقت الذي تم فيه تشكيل "مافيا PayPal"، وقال ماسك إنه لا يهتم بممارسة التمارين الرياضية و"لا يمارسها أبدًا تقريبًا"، على الرغم من أنه يُنسب إليه الفضل في الصيام وعقار Wegovy لإنقاص الوزن في ظهوره اليوم.



إيلون ماسك

بيل جيتس

حقيقة ممتعة: الصورة الموجودة على اليسار هي في الواقع صورة بيل جيتس عندما حصل على مخالفة مسرعة دون ترخيصه في عام 1977، وقد شارك جيتسوالراحل بول ألين في تأسيس شركة مايكروسوفت من مرآب في ألبوكيرك، نيو مكسيكو، في عام 1975.



بيل جيتس

جاك دورسي

تأسس تويتر في عام 2006، وقد شوهد المؤسس المشارك دورسي بلحية كاملة بشكل منتظم منذ مغادرته منصب الرئيس التنفيذي وركز جهوده أكثر على العملة المشفرة في Block، Square سابقًا.



جاك دورسي

ريتشارد برانسون

بدأ ريتشارد برانسون علامة فيرجن التجارية في عام 1970 من خلال شركة لتسجيل الطلبات عبر البريد، ويبلغ برانسون من العمر 73 عامًا اليوم، ولا تزال حياته اليومية تتميز بالكثير من التمارين الرياضية، من التنس وركوب الدراجات إلى ركوب الأمواج بالطائرة الورقية.



ريتشارد برانسون

جاك ما

اختفى مؤسس مجموعة علي بابا، جاك ما، عن الرأي العام في عام 2020 بعد انتقاده لنظام التنظيم المالي في الصين، وعاد إلى الظهور في تايلاند في عام 2022 وقام بالتدريس كأستاذ زائر في جامعة طوكيو.