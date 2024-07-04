شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح قريبا للمستخدمين نشر "ملاحظات بالفيديو".. كيف تعمل الميزة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تطبيق واتساب ميزة أخرى جديدة لمستخدميه، فوفقًا لأحدث تقرير، طرح التطبيق ميزة لإعادة توجيه ملاحظات الفيديو الصادرة، وستعمل هذه الميزة على إلغاء الحاجة إلى تسجيل نفس ملاحظة الفيديو مرارًا وتكرارًا عبر المحادثات، وتشير هذه الخطوة إلى تفاني واتساب في تسهيل استفادة المستخدمين من جميع الميزات الجديدة، الميزة متاحة لمختبري النسخة التجريبية وسيتم طرحها تدريجيًا لجميع المستخدمين.

ويشير تقرير نُشر في WABetaInfo إلى أن واتساب صمم هذه الميزة لإعادة توجيه ملاحظات الفيديو الصادرة، وتم تصميم هذه الميزة لتعزيز مشاركة ملاحظات الفيديو عبر المحادثات، مما يسمح للمستخدمين بإعادة توجيه ملاحظات الفيديو الصادرة بسهولة إلى جهات اتصال متعددة. ويبدو أن واتساب ملتزم الآن بجلب ميزات إضافية إلى ملاحظات الفيديو، وتقديم طرق بديلة لتسجيلها.

كيف يعمل؟



ووفقا للتقرير، يمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي تجربة وضع الكاميرا الجديد لمشاركة المحتوى في محادثاتهم، ويتيح هذا الوضع للمستخدمين تسجيل ملاحظات الفيديو بسهولة مباشرة داخل واجهة الكاميرا، مما يلغي المتطلبات الحالية للنقر مع الاستمرار على أيقونة الكاميرا الموجودة في شريط الدردشة، ويضيف هذا أيضًا طبقة جديدة من الاتساق إلى تجربة المستخدم لأنه يوفر للمستخدمين طريقة موحدة لالتقاط رسائل الفيديو ومشاركتها.

ويعمل تطبيق واتساب على تبسيط عملية تسجيل وإرسال ملاحظات الفيديو عن طريق إضافة وضع مخصص لملاحظات الفيديو داخل واجهة الكاميرا، وتعالج هذه الميزة الجديدة ارتباك المستخدم الناتج عن التحديثات السابقة وتوفر طريقة أكثر سهولة واتساقًا لتسجيل ملاحظات الفيديو ومشاركتها، مما يؤدي إلى تبسيط العملية بأكملها، ويعمل وضع ملاحظة الفيديو الجديد أيضًا على تحسين سير العمل من خلال السماح للمستخدمين ببدء تسجيل الفيديو مباشرة من الكاميرا، مما يجعل عملية التقاط ملاحظات الفيديو ومشاركتها أكثر سهولة.

ويتم حاليًا اختبار ميزة وضع ملاحظة الفيديو بواسطة مختبري الإصدار التجريبي المختارين على نظام أندرويد، والذين قاموا بتثبيت آخر تحديث تجريبي لتطبيق واتساب من متجر Google Play، ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة لجمهور أوسع في الأيام المقبلة، مما يسمح لمزيد من المستخدمين بالوصول إلى هذه الوظيفة الجديدة وتجربتها.