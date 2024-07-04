علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: فى خطوات.. كيفية تعيين أغنية كنغمة رنين على نظام أندرويد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيب

الخميس، 04 يوليو 2024 05:00 ص

بمجرد تنزيل الأغنية التي تريد استخدامها أو نقلها من كروم على الإنترنت ستحتاج إلى تعيينها كنغمة رنين ، وتختلف طريقة القيام بذلك قليلاً بين الإصدارات المختلفة من Android، ولكن إليك الخطوات الخاصة بنظام Android 14 الأساسي الذي يعمل على Google Pixel.

الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات.

الخطوة 2: حدد الصوت والاهتزاز .

الخطوة 3: اختر نغمة رنين الهاتف .

الخطوة 4: حدد "أصواتي" سيؤدي هذا إلى عرض قائمة بأي نغمات رنين مخصصة أضفتها بالفعل، بالإضافة إلى خيار "لا شيء" إذا كنت تفضل الاستمتاع بصوت الصمت.

الخطوة 5: اختر زر الإضافة في الزاوية اليمنى السفلية لإضافة نغمة رنين جديدة.

الخطوة 6: سيتم فتح متصفح الملفات المحلي، وسيعرض لك قائمة بالملفات المضافة حديثًا بشكل افتراضي ، إذا قمت للتو بتنزيل نغمة الرنين أو نقلها، فيجب أن تظهر هنا ، وإذا لم تتمكن من رؤيتها، فاختر قائمة في الزاوية العلوية اليسرى وحدد الصوت أو التنزيلات للبحث عنها.

الخطوة 7: بمجرد تحديد الأغنية التي تريد استخدامها كنغمة رنين، حددها ، سيتم إرجاعك إلى شاشة "الأصوات الخاصة بي".

الخطوة 8: يجب أن تظهر نغمة الرنين الجديدة هنا، حددها لسماع معاينة لها، ثم اختر "حفظ" في الزاوية اليمنى العليا عند الانتهاء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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