شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. كيفية تعيين أغنية كنغمة رنين على نظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيبالخميس، 04 يوليو 2024 05:00 ص
بمجرد تنزيل الأغنية التي تريد استخدامها أو نقلها من كروم على الإنترنت ستحتاج إلى تعيينها كنغمة رنين ، وتختلف طريقة القيام بذلك قليلاً بين الإصدارات المختلفة من Android، ولكن إليك الخطوات الخاصة بنظام Android 14 الأساسي الذي يعمل على Google Pixel.
الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات.
الخطوة 2: حدد الصوت والاهتزاز .
الخطوة 3: اختر نغمة رنين الهاتف .
الخطوة 4: حدد "أصواتي" سيؤدي هذا إلى عرض قائمة بأي نغمات رنين مخصصة أضفتها بالفعل، بالإضافة إلى خيار "لا شيء" إذا كنت تفضل الاستمتاع بصوت الصمت.
الخطوة 5: اختر زر الإضافة في الزاوية اليمنى السفلية لإضافة نغمة رنين جديدة.
الخطوة 6: سيتم فتح متصفح الملفات المحلي، وسيعرض لك قائمة بالملفات المضافة حديثًا بشكل افتراضي ، إذا قمت للتو بتنزيل نغمة الرنين أو نقلها، فيجب أن تظهر هنا ، وإذا لم تتمكن من رؤيتها، فاختر قائمة في الزاوية العلوية اليسرى وحدد الصوت أو التنزيلات للبحث عنها.
الخطوة 7: بمجرد تحديد الأغنية التي تريد استخدامها كنغمة رنين، حددها ، سيتم إرجاعك إلى شاشة "الأصوات الخاصة بي".
الخطوة 8: يجب أن تظهر نغمة الرنين الجديدة هنا، حددها لسماع معاينة لها، ثم اختر "حفظ" في الزاوية اليمنى العليا عند الانتهاء.
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