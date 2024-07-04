شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. كيفية تعيين أغنية كنغمة رنين على نظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

بمجرد تنزيل الأغنية التي تريد استخدامها أو نقلها من كروم على الإنترنت ستحتاج إلى تعيينها كنغمة رنين ، وتختلف طريقة القيام بذلك قليلاً بين الإصدارات المختلفة من Android، ولكن إليك الخطوات الخاصة بنظام Android 14 الأساسي الذي يعمل على Google Pixel.

الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات.

الخطوة 2: حدد الصوت والاهتزاز .

الخطوة 3: اختر نغمة رنين الهاتف .

الخطوة 4: حدد "أصواتي" سيؤدي هذا إلى عرض قائمة بأي نغمات رنين مخصصة أضفتها بالفعل، بالإضافة إلى خيار "لا شيء" إذا كنت تفضل الاستمتاع بصوت الصمت.

الخطوة 5: اختر زر الإضافة في الزاوية اليمنى السفلية لإضافة نغمة رنين جديدة.

الخطوة 6: سيتم فتح متصفح الملفات المحلي، وسيعرض لك قائمة بالملفات المضافة حديثًا بشكل افتراضي ، إذا قمت للتو بتنزيل نغمة الرنين أو نقلها، فيجب أن تظهر هنا ، وإذا لم تتمكن من رؤيتها، فاختر قائمة في الزاوية العلوية اليسرى وحدد الصوت أو التنزيلات للبحث عنها.

الخطوة 7: بمجرد تحديد الأغنية التي تريد استخدامها كنغمة رنين، حددها ، سيتم إرجاعك إلى شاشة "الأصوات الخاصة بي".

الخطوة 8: يجب أن تظهر نغمة الرنين الجديدة هنا، حددها لسماع معاينة لها، ثم اختر "حفظ" في الزاوية اليمنى العليا عند الانتهاء.